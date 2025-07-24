離譜！男子大白天當街尿尿 地點竟在宜蘭羅東警分局門口

男子將車停在羅東警察分局門口前路旁，突然下車當街尿尿。（民眾提供）

2025/07/24 18:42

〔記者游明金／宜蘭報導〕竟有人在警分局門口前尿尿!1名男子將車停在宜蘭縣羅東警察分局門口前，突下車當街尿尿，嚇壞不少人，分局表示，將通知車主到案說明，移請權責單位處理。宜縣環保局表示，隨地便溺可依廢棄物清理法規定處1200元到6000元罰款。

昨天下午1點多，1名男子將車停在分局前的公正路旁，突然就下車以車門掩著在路邊尿尿，很多人看到這一幕都覺得驚嚇！據了解，該男子是載妻子來附近銀行辦事，因附近很難停車，他就停在路邊黃線，人在車上等候，後來一時尿急，不知去哪裡尿，又不想開車離開原地，實在憋不住，情急之下才在路邊尿尿。

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羅東分局表示，警方有接獲報案，將通知車主到案說明，警方各分駐所、派出所都備有廁所，如果民眾有如廁需求，可以就近向派出所借用，不要隨地便溺。宜蘭縣環保局指出，隨地便溺行為違反廢棄物清理法規定，可處1200元到6000元罰款，請民眾守護環境，避免有污染行為。

民眾怎麼看得此事？對此，陳小姐看完影片說，怎麼會有人在警察局門口尿尿？害怕是還好，只是覺得奇怪？正常人不會這個樣子，不然就是故意的吧，這種人蠻多的，也見怪不怪。

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