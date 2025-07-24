SOGO案開訊問庭 陳超明、梁文一是否延長境管 高院近日裁定

高院審理SOGO經營權收賄案，今傳訊立委陳超明、助理梁文一召開訊問庭，陳等2人均否認犯行、並稱無逃亡可能，高院近日裁定是否延長境管8個月。（記者楊國文攝）

2025/07/24 19:13

〔記者楊國文／台北報導〕朝野多位立委涉及SOGO經營權收賄案，其中國民黨立委陳超明一審被判7年8月、辦公室主任梁文一判刑5年，2人均遭限制出境、出海8個月，高等法院今天下午傳訊陳、梁二人召開訊問庭，2人均否認犯行，稱家庭、工作重心都在台灣，不可能棄保逃亡，沒有必要繼續限制出境、出海；法官蕭世昌裁示，近日書面裁定是否延長境管8個月。

檢方調查指控，前太平洋流通投資公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人，行賄時任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

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台北地院依貪污治罪條例不違背職務收賄罪重判，其中，蘇震清被判10年、廖國棟8年6月、徐永明7年4月徒刑，均上訴高等法院審理。

陳超明被控以立院經濟委員會召委名義、發開會通知函給經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金收受賄賂，檢方偵查後將他起訴，台北地院判陳超明7年8月、梁文一5年，被諭知准予500萬元、150萬元具保後停止羈押，正由高院審理中。

高院考量陳超明、梁文一之前遭限制出境、出海8個月，將於今年8月3日屆滿，因此今日下午4時傳訊陳、梁二人出庭訊問，做為是否延長境管的參考。

陳超明、梁文一均否認犯行；陳指出，他以最高票當選苗栗縣選區立委，家庭、工作重心均在台灣，一向勤勉問政答謝鄉親支持，不可能畏罪逃亡海外，沒有繼續境管的必要；梁指稱始終遵期到庭，求學、就業均在台灣，海外並無資產，無滯留海外生活之能力，沒有逃亡可能。

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