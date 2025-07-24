為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國3南投服務區「測速照相」已抓4件 最高罰2400元

    國道警察於南投服務區入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方提供）

    國道警察於南投服務區入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方提供）

    2025/07/24 18:24

    〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕國道3號南投服務區假日常有車聚，甚至在服務區飆車競速，影響其他用路人安全，國道公路警察局第七公路警察大隊除了例假日編排路檢勤務，也在進入服務區主要車道分流處及中寮便道匯流處加強超速取締，日前即取締超速4件，依道路交通管理處罰條例第40條規定，處1200元以上、2400元以下罰鍰。

    國3號南投服務是各地車友交流聚會熱門地點，尤其假日常吸引車友停留、聚集。部分參與車聚民眾未遵守交通秩序與規則，衍生製造噪音、違規停車、以及飆車競速等危險駕駛等交通亂象，甚至失控自撞入口，嚴重影響其他用路人使用服務區權益及鄰近居民安寧，也危及其他車輛安全，國道警方因而於例假日夜間，加強執行超速取締勤務。

    國道警察七隊名間分隊長李旺錫指出，警方上週六夜間於南投服務區取締超速4件，持續編排取締勤務，呼籲車輛駕駛人於服務區應務必遵守交通規則，勿有違規停車、重踩油門急加速及超速等違規行為，以免受罰。

    國道警察於南投服務區中寮便道入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方是供）

    國道警察於南投服務區中寮便道入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方是供）

    1輛賓士車去年12月在南投服務區入口處失控自撞，車頭嚴重毀損。（警方提供）

    1輛賓士車去年12月在南投服務區入口處失控自撞，車頭嚴重毀損。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播