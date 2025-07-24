國3南投服務區「測速照相」已抓4件 最高罰2400元

國道警察於南投服務區入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方提供）

2025/07/24 18:24

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕國道3號南投服務區假日常有車聚，甚至在服務區飆車競速，影響其他用路人安全，國道公路警察局第七公路警察大隊除了例假日編排路檢勤務，也在進入服務區主要車道分流處及中寮便道匯流處加強超速取締，日前即取締超速4件，依道路交通管理處罰條例第40條規定，處1200元以上、2400元以下罰鍰。

國3號南投服務是各地車友交流聚會熱門地點，尤其假日常吸引車友停留、聚集。部分參與車聚民眾未遵守交通秩序與規則，衍生製造噪音、違規停車、以及飆車競速等危險駕駛等交通亂象，甚至失控自撞入口，嚴重影響其他用路人使用服務區權益及鄰近居民安寧，也危及其他車輛安全，國道警方因而於例假日夜間，加強執行超速取締勤務。

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國道警察七隊名間分隊長李旺錫指出，警方上週六夜間於南投服務區取締超速4件，持續編排取締勤務，呼籲車輛駕駛人於服務區應務必遵守交通規則，勿有違規停車、重踩油門急加速及超速等違規行為，以免受罰。

國道警察於南投服務區中寮便道入口設測速照相標誌，加強取締超速。（警方是供）

1輛賓士車去年12月在南投服務區入口處失控自撞，車頭嚴重毀損。（警方提供）

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