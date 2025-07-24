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    桃機白牌車「違規攬客黃牛」退散 專案稽查首日強制執行7案7人

    航空警察局與法務部行政執行署桃園分署查扣列管「違規攬客黃牛」積欠稅款、罰鍰者產，首日強制執行7案7人。（航警局提供）

    航空警察局與法務部行政執行署桃園分署查扣列管「違規攬客黃牛」積欠稅款、罰鍰者產，首日強制執行7案7人。（航警局提供）

    2025/07/24 19:28

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕遏止桃園機場白牌車違規攬客亂象，有效打擊「違規攬客黃牛」，維護機場航廈秩序，航空警察局昨（23）日起與法務部行政執行署桃園分署發動聯合稽查專案勤務，查扣列管黃牛積欠稅款、罰鍰者財產，首日強制執行7案7人，共查扣車輛3部、手機3支及3萬5390元等動產。

    航警局說，航警局昨天運用第一、第二航廈線上巡邏警力，針對列管「機場黃牛」進行精準打擊，一查獲隨即交由桃園分署行政執行官清查「黃牛」名下資產。昨日共查獲7名黃牛，當場查扣車輛3部、手機3支及新臺幣3萬5390元等動產。

    航警局說，未來仍將不定期聯合行政執行署桃園分署持續執行本專案，強化公權力執法強度，除有效遏止規避繳款外，並將強力執行取締違規攬客行為，呼籲不法業者勿心存僥倖。

    航警局也提醒旅客善加利用大眾交通工具或機場排班計程車，切勿乘坐非法「黃牛」車輛，以保障自身權益。

    首日強制執行7案7人，共查扣車輛3部、手機3支及3萬5390元等動產。（航警局提供）

    首日強制執行7案7人，共查扣車輛3部、手機3支及3萬5390元等動產。（航警局提供）

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