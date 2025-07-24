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    台南失智翁迷路稱「住市長家附近」 警一頭霧水：原來是這位市長

    王姓老翁走失，只稱自己住「市長家旁」，原來是錯記30多年前舊址。（民眾提供）

    王姓老翁走失，只稱自己住「市長家旁」，原來是錯記30多年前舊址。（民眾提供）

    2025/07/24 18:04

    〔記者王捷／台南報導〕王姓老翁迷失街頭，警五分局北門派出所獲報到場協助，但王翁連自己名字都忘了，只記得住「市長家附近」，警後來接到協尋通報、成功聯繫家屬，原來王翁錯記30多年前老家住址，而他口中的「市長」是辛文炳，許多人可能不知道他是誰，但其家族創辦的「興南客運」至今仍在營運。

    北門所接到通報，84歲的王翁在忠義路超商神情恍惚，警員馮集源、張罡豪與實習生李昱穎到場後，發現他無法說出姓名與身分證字號，不斷重複自己住在「長北街」，當警員想詢問詳細住址，老翁不耐煩咂嘴，只說就在市長家附近，反問警察怎麼不知道？

    在確認市區內的確沒有市長官邸後，警方正準備進一步採集指紋，勤務中心通報一則失蹤人口協尋，報案人描述的特徵與老翁高度相符；經比對資料與照片，確認王翁身分，當晚順利通知家屬接回。

    家屬說，王翁在下午出門散步，從南區西門路住家外出後失聯，未帶手機也未留下訊息，家人找了3、4個小時，沒想到走到距離約5公里的忠義路。

    王翁連自己名字都忘了，卻記住一條市長住過的街。王翁自稱住在長北街、「市長家附近」，其實是30多年前的舊住址，如今早已搬離；而他口中的市長，是1960年的台南市長辛文炳，任期只有4年，但其家族創辦的興南客運迄今仍在營運，是大台南公車的主力。

    興南客運總部舊址在前市長辛文炳家附近，現為華南銀行。（記者王捷攝）

    興南客運總部舊址在前市長辛文炳家附近，現為華南銀行。（記者王捷攝）

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