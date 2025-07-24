沈慶京1.8億交保金到位 今晚可望獲釋

台北地院審理京華城弊案，合議庭週一裁定威京集團主席沈慶京1億8000萬元交保。（資料照）

2025/07/24 17:15

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭週一裁定柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗，各以1億8000萬元、2000萬元交保；李文宗已於昨（23）日辦保獲釋，沈慶京今中午從台大醫院出院送回台北看守所，下午繳納1.8億元保金，北院傍晚近5時已派囚車前往北所提解沈慶京到法院，安裝配戴電子腳環、個案手機後即可獲釋。

北院裁定沈慶京1億8000萬元交保，其中1億元須以沈慶京自己名義現金保，其餘8000萬元則應由具保人以現金具保；限制住居、出境、出海，並施以左腳戴電子腳環、隨身攜帶個案手機，進行雙重科技監控，為期8個月。限期8月1日中午前完成辦保，否則將延押禁見2個月。

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沈慶京今日之前都在台大醫院住院治療，今天出院後送返台北看守所，下午律師繳納1.8億元足額保證金，北院傍晚近5時派車前往北所提解沈慶京，預計晚間6時許將抵達北院法警室，再由廠商人員安裝電子腳環、設定個案手機，待辦妥後，沈慶京即可望獲釋。

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