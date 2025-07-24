柯文哲聲請假處分爭投票 法界憂「開先例」恐引發收容人效仿

法界人士警示，若法院准許在押的柯文哲行使投票權，恐掀起收容人效仿聲請潮，亦可能牽動制度性變革與違憲爭議。（資料照）

2025/07/24 17:02

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免投票倒數，涉貪遭羈押禁見的民眾黨前主席柯文哲，日前指稱收到投票通知書，昨委請律師提行政訴訟並聲請假處分要求保障其投票權。台北高等行政法院今開庭調查證據，柯委任律師主張案件尚在審理階段，柯依法應推定無罪，不應被剝奪公民權，並提出戒護投票、監所設投票所與通訊投票三種替代方案。對此，法界人士警示，若法院准許，恐掀起收容人效仿聲請潮，亦可能牽動制度性變革與違憲爭議。

律師包盛顥說，受刑人在監執行期間，人身自由受限，事實上無法前往戶籍地投票所投票，亦曾有在押人員向法院提出類似聲請，主張應保障其於非戶籍地行使投票權，但最高行政法院已在先前判決中認定，受刑人並無關於投票權的公法上請求權。

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律師黃泓勝表示，柯文哲因案遭羈押禁見，尚未經法院判決確定，依憲法及相關法律規定，其原有的投票權並未因此消滅。然而，在人身自由受限下，實務上等同喪失實際投票能力，問題並非出於法律條文，而是制度設計未能保障在押被告的基本權利。

柯文哲律師主張由矯正機關安排戒護人力，護送柯外出至原指定投票所，戒護人員陪同是否違反「秘密投票」原則？黃泓勝分析，若戒護人僅在外圍維持秩序，未陪同進入投票間，原則上不構成對秘密投票的侵犯；即使有陪同，也應評估是否實質影響選民意志表達；整體而言，在安全與投票秘密間取得平衡並非不可行，但若此例獲准，日後執行勢必面臨人力與成本負擔的問題。

黃泓勝直言，國內尚未建立通訊投票、不在籍投票等制度，若法院准許其中一項替代性方案，如設置監所投票所或採行通訊投票，將涉及法院「創設法律」的風險，恐逾越司法審查界線，引發違憲疑慮，亦可能掀起收容人仿效聲請的連鎖效應。

另有兩名不願具名的法界人士認為，若法院為柯文哲個案開例，許可其投票，勢必讓外界質疑是否因其政治身份或社會關注度而獲得特權待遇。其他同樣羈押、但不具政治地位的被告或受刑人，是否也能主張比照辦理？若不能，恐涉及違反《憲法》第7條「法律之前人人平等」原則。

法界人士坦言，目前台灣選務制度基於公開監督、指定場所、秘密投票原則運作，尚未設有通訊、不在籍、監所內投票等制度；若法院准許，形同繞過立法程序，為選務機關及矯正機關帶來「突如其來的責任」，恐打亂原有程序，衝擊制度穩定，亦可能激發其他收容人群起聲請，不論是投票、會見、或其他未經制度設計的「權利主張」，恐造成司法負荷與制度擴張壓力。

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