為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    衝鋒槍、霰彈槍...竹北查獲大型軍火庫 廚師重判8年

    警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（記者蔡彰盛翻攝）

    2025/07/24 16:45

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市莊姓廚師在倉庫內藏槍，包括步槍、衝鋒槍、霰彈槍等多達35枝，子彈344顆，簡直就是大型軍火庫，新竹地院近日依非法持有制式槍枝罪重判8年。

    法官調查，莊男於112年至113年8月間某時，於不詳地點，向真實姓名、年籍不詳稱「張大強」之成年人以300餘萬元，購買具殺傷力之槍枝、子彈及槍砲主要組成零件，而非法持有，並藏放於新竹縣竹北市倉庫內。經警於今年3月4日9時30分許，持搜索票查獲。

    法官審酌具有殺傷力槍彈及槍砲主要組成零件均屬高度危險物品，非經主管機關許可不得擅自持有，以維社會大眾安全，被告無視法令禁止，無故持有包含仿製步槍、衝鋒槍、霰彈槍、仿GLOCK廠26Gen4型手槍外型製作之手槍、土耳其REATY廠PT24型空包彈槍，組裝已貫通金屬槍管而成手槍、仿手槍外型製造組裝已貫通金屬槍管而成手槍等，共計35枝槍枝、具有殺傷力子彈344顆及槍砲主要組成零件等物，槍彈種類、數量均非少，顯非單純僅為抵債而持有，對社會治安及人身安全造成高度潛在危害，所為實應予嚴懲；其中非制式子彈344顆，經鑑識人員隨機採樣113顆試射，均具殺傷力，且被告亦不爭執扣案子彈經鑑定均具有殺傷力。

    最後法官將莊男依非法持有非制式槍枝罪重判有期徒刑8年，併科罰金30萬元。

    警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（資料照）

    警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播