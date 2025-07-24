衝鋒槍、霰彈槍...竹北查獲大型軍火庫 廚師重判8年

警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/07/24 16:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市莊姓廚師在倉庫內藏槍，包括步槍、衝鋒槍、霰彈槍等多達35枝，子彈344顆，簡直就是大型軍火庫，新竹地院近日依非法持有制式槍枝罪重判8年。

法官調查，莊男於112年至113年8月間某時，於不詳地點，向真實姓名、年籍不詳稱「張大強」之成年人以300餘萬元，購買具殺傷力之槍枝、子彈及槍砲主要組成零件，而非法持有，並藏放於新竹縣竹北市倉庫內。經警於今年3月4日9時30分許，持搜索票查獲。

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法官審酌具有殺傷力槍彈及槍砲主要組成零件均屬高度危險物品，非經主管機關許可不得擅自持有，以維社會大眾安全，被告無視法令禁止，無故持有包含仿製步槍、衝鋒槍、霰彈槍、仿GLOCK廠26Gen4型手槍外型製作之手槍、土耳其REATY廠PT24型空包彈槍，組裝已貫通金屬槍管而成手槍、仿手槍外型製造組裝已貫通金屬槍管而成手槍等，共計35枝槍枝、具有殺傷力子彈344顆及槍砲主要組成零件等物，槍彈種類、數量均非少，顯非單純僅為抵債而持有，對社會治安及人身安全造成高度潛在危害，所為實應予嚴懲；其中非制式子彈344顆，經鑑識人員隨機採樣113顆試射，均具殺傷力，且被告亦不爭執扣案子彈經鑑定均具有殺傷力。

最後法官將莊男依非法持有非制式槍枝罪重判有期徒刑8年，併科罰金30萬元。

警方在竹北倉庫內起獲為數可觀的軍火。（資料照）

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