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    彰監教誨師「大嘴巴」洩假釋審查結果給友人 被判刑4月

    彰監教誨師提前向友人外漏受刑人假釋審查結果被判有期徒刑4個月。（資料照）

    彰監教誨師提前向友人外漏受刑人假釋審查結果被判有期徒刑4個月。（資料照）

    2025/07/24 16:40

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名在彰化監獄擔任教誨師的洪男，因為「大嘴巴」把受刑人已通過假釋審查的消息，提前告知有槍砲前科的周男，此事被檢方得知，依《刑法》第132條「公務員洩漏國防以外秘密罪」起訴。該案日前經彰化地方法院審理後，判處洪男有期徒刑4個月，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付8萬元。

    洪男在彰監擔任教誨師逾20年，平日負責盡職，頗受受刑人尊重。與洪男有同鄉之誼的周男，急於想得知關在彰化監獄的友人李男是否已通過假釋，便透過洪男打聽，結果洪男在假釋審查會議後，隨即透過LINE向周告知「X，已幫忙。順利」審議結果，檢方認定，教誨師負責受刑人假釋審查、教誨教育等業務。依《受刑人假釋實施辦法》規定，假釋審查會的討論內容、決議結果均屬機密，必須等到法務部矯正署正式核定後，才能通知受刑人。

    判決書指出，教誨師在2021年2月1日參加假釋審查會議後，提前洩漏周男已通過假釋審查的消息。周男最終也在同月25日獲准假釋出監。

    本案由檢察官指揮法務部廉政署偵辦，洪男在偵查中坦承犯行，並與證人李男的說詞相符。此外，檢方也調閱相關證據，LINE對話紀錄：證明洪男確實提前告知假釋結果、假釋審查會議紀錄：確認李男的假釋案在會議中通過，顯示洪男明知保密規定，卻仍違反程序。

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