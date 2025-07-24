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    罷免疑似賄選、偽造文書與假訊息 中檢共受理20案

    台中地檢署檢察長張介欽（圖後站立者）拜訪警方，責囑需保障罷免投票當天投開票所場地安全維護。（中檢提供）

    台中地檢署檢察長張介欽（圖後站立者）拜訪警方，責囑需保障罷免投票當天投開票所場地安全維護。（中檢提供）

    2025/07/24 16:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕後天（26日，星期六）就是罷免投票日，台中地檢署累計至今，共受理20件疑似違反選舉罷免法相關刑案，但都是案情尚不明朗的他字案，其中，疑似賄選6件、偽造文書5件、假訊息6件、妨害名譽3件，包含國民黨台中市黨部控告宣傳車司機與承租人，盜用國民黨黨徽宣傳「726投同意救回國民黨」，但上述20案，中檢至今尚無任何強制處分。

    上述5件偽造文書，不包括中檢偵辦國民黨台中市黨部，今年1月23日招來32名黨工，由黨部書記長陳劍鋒協助，第一組總幹事伍康龍指導，在黨部二樓用藍黑筆交替抄寫黨員名冊，偽造罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的提議人共4258份，此案已由中檢於上月（6月）27日，依違反個人資料保護法、選舉罷免法的假冒提議罪等罪名，起訴陳劍鋒等34人。

    另外，台中地檢署檢察長張介欽自本月22日至今天（24日），拜訪台中市警局一至六分局時，也強調為確保民眾投票自由，不受任何不當干擾，責囑警方須就投開票所的場地檢查、勸導制止、通報選務人員等各種突發情況的應變流程，應全面預先部署、妥為規劃，投開票所30公尺內外的滋擾行為，可能涉及刑事犯罪或行政裁罰，也應遵照最高檢察署2023年11月函頒的「民眾在投票所外，以拍攝、記錄或他法，特定他人進出投票所爭議行為之具體執行策略」，詳實蒐證、妥適處理。

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