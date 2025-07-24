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    望安暑假最強體驗營開跑 小小警察出任務超萌登場

    小小萌警對於警用槍械示範，表達高度興趣。（望安警分局提供）

    小小萌警對於警用槍械示範，表達高度興趣。（望安警分局提供）

    2025/07/24 16:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年暑假澎湖縣政府警察局望安警分局推出「青春專案小小警察體驗營-離島限定版」親子活動，一群穿著制服的小小警察騎乘重機車登場、氣勢磅礴，「萌警」們模擬一日所長並前往海龜館嘗試擔任「青春專案」防詐反毒代言人，有模有樣、令人莞爾！

    這群治安維護「新鮮人」在望安分局東安所「正牌所長」陳明良導覽下，參訪警察分局執勤台、勤務指揮中心，模擬擔任一日所長角色，忙進忙出、指揮調度，此外，活動過程陸續介紹防彈盾牌、警棍、防彈衣等各式警用裝備，其中最讓小朋友們期待的莫過於重型哈雷機車展示與試乘，大伙穿著制服騎著重機，留下最美好的一刻。

    體驗營除安排系列互動式犯罪預防宣導，呈現澎湖縣警局今年青春專案「反毒」、「反詐騙」、「拒絕黑幫」及「性隱私影像保護」主軸外，更讓小萌警們現學現賣前往「望安海龜保育中心」擔任反毒、反詐代言人，童言童語讓現場家長驚呼聲與笑聲不斷！

    望安警分局長黃一航表示，小小警察營特別邀請在地望安國小師生及小朋友，把防詐、反毒教材融入警察角色體驗營，兒童青少年時期是價值觀養成的關鍵階段，期望師長、家長透過寓教於樂的方式，一同引領孩子從小建立正確法律觀念，豐沛的活動內容確實讓這群小小警察滿載而歸！

    望安警分局小小警察營 ，讓離島學子歡度快樂暑假。（望安警分局提供）

    望安警分局小小警察營 ，讓離島學子歡度快樂暑假。（望安警分局提供）

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