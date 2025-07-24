罷免投票日倒數 警政署長召集全國分局長以上警官視訊會議

罷免投票日倒數，警政署署長張榮興今2度召開專案會議指示維安工作重點。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/24 15:33

〔記者邱俊福／台北報導〕距離罷免投開票日僅剩2天，為確保投票前一夜及投票日平安順利結束，警政署署長張榮興今天2度邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部，召開視訊專案會議，指示6項工作重點，以確保投開票順利完成。

警政署表示，為維護罷免投票日前社會治安，辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」，總計查獲詐欺集團931團5449人、查扣不法所得12億2447萬餘元；執行治平專案177件，查獲犯嫌1053人、查扣6294萬餘元；查緝非法槍械471枝（含非制式槍104枝、模擬槍367枝）及改造槍械場所10處；查獲賭博案件331件1926人、查扣賭資5897萬餘元。

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而此次罷免投開票日，全國共5947處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，動員警力1萬5000餘人及協勤民力近6000人，共約2萬1000人，以全力完成投票維安任務，同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。

署長張榮興今會中則提示6項工作重點，包括罷免活動衝突爭議案件，迅速區隔妥適處理，並詳實了解案件始末，主官應即時親自掌握；投開票日罷免票警衛人員全程護送運抵投開票所，投票後亦全程護送返各選委會封存保管；掌握投票前大型造勢活動，縝密規劃安維勤務，對於立場相左團體，事先溝通協調疏處，防止衝突挑釁，發生暴力事件。

處理錯假訊息案件，注意時效，對網路錯假訊息於第一時間協請下架，並即時澄清說明；投開票當日規劃警衛人員、協勤民力及機動處理小組，以因應投開票所突發狀況，並與責任區選監委員、檢察官保持密切聯繫；選後針對轄內投開票所、選務機關、司法機關及政府公署等重要處所，預先規劃警力部署、預置阻材，防止投票後群眾聚集陳抗。

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