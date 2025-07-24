「碰三點除黑氣」嘉義神棍性侵失戀女遭判刑 還得賠50萬

嘉義縣李姓男子開神壇性侵女子得逞，嘉義地方法院2月依強制性交罪判李男4年有期徒刑，女子提告民事求償，嘉院判決李男賠償50萬元。（資料照）

2025/07/24 15:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣李姓男子開神壇進行收驚、祭改等事務，一名女子遭逢感情與事業挫折，去年12月到李男的神壇問事，李男佯稱「需進行碰觸三點除黑氣儀式」，化解前男友帶來霉運；李男祭改後，將手插入女子陰道稱是用手指吸剩餘黑氣，接著在女子胸部畫圈、撫摸，性侵得逞，完事後還收取5000元。陪同女子的友人見她情緒低落，詢問才知內情，陪同報警究辦。嘉義地方法院2月依強制性交罪判李男4年有期徒刑，女子提告民事求償，嘉院判決李男賠償50萬元。

李男喊冤遭女子誣陷，辯稱女子陰道未檢出他的DNA，且他從事收驚祭改30年，未與人發生糾紛，事發時女子友人就在屋內，不可能對其性侵害，且該女子收驚祭改過程不但沒有向友人求救，反而稱讚斷事準確，問事結束後，女子還付費並向他道別。

請繼續往下閱讀...

女子證稱，朋友在屋外等候、沒有進入屋內，李男以她的前男友很髒、與前男友有性行為而受影響，要觸碰她的胸部、下體私密處3點，才能化解，還稱要將手伸進下體吸走黑氣等，她聽到很震驚、先拒絕表示要想看看，接著李男就幫她收驚，在屋內、屋外進出3、4次，最後被帶回屋內，用手插入她陰道內、捏胸部等，她當下被嚇到不敢動；結束後她問認識的人有沒有做過這種儀式，有友人告訴她這宗教儀式不正常，隔天就由友人陪同報警。

法官認為，女子隔天報警並到醫院驗傷，雖陰道內未檢出李男DNA，然而胸罩內檢出與李男型別相同DNA，且女子與友人指證歷歷，認為李男辯詞不可信，且有犯強制性交罪一審判刑4年事實，認為李男應賠償50萬元做為女子精神撫慰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法