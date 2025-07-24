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    首頁　>　社會

    健身教練慫恿少女自拍裸體影像 檢方聲押獲准

    20歲健身房教練慫恿16歲少女自拍裸體影像，被基隆地院裁定羈押禁見。（資料照）

    20歲健身房教練慫恿16歲少女自拍裸體影像，被基隆地院裁定羈押禁見。（資料照）

    2025/07/24 15:48

    〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲周姓健身教練透過手機通訊軟體Instagram（IG）結識16歲少女小恬（化名），周慫恿小恬自拍裸體影像傳給他，卻用另外一支手機側錄留存。警方獲報周約小恬開房嘿咻，通知他到案說明發現，他的手機內還有其他被害女子的裸照；檢方昨複訊後，以周男涉犯兒童及少年性剝削防制條例，有反覆慫恿女網友拍裸照之虞，向法院聲押禁見他獲准。

    據指出，周男從小就是名棒球選手，求學期間持續穩定健身，練出一身好身材，畢業後在基隆一家健身房擔任健身教練，警方今年6月中旬接獲小恬母親報案稱，她還在念高中的女兒與周男交往，交往期間發生性行為；由於小恬未成年，警方通知周男到案，周坦承與小恬發生性行為，但並未強迫，小恬也證稱是兩情相悅；不過，小恬未成年，周男仍觸犯與少女性交罪。

    警方勘驗周男手機赫然發現，裡面不僅有小恬自拍裸照影片，還有其他女網友裸照，周供稱，手機通訊軟體IG聊天室有一種功能，用戶上傳照片、影片後，所發布的內容可以設定打開一次就自動消失；他慫恿小恬選擇打開一次就消失後，拿另1支手機側錄小恬傳給他的裸體影片留存，至於其他女網友的裸照則都已成年。警詢後，將周涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦。

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