網路求愛淪車手 熟女為「真愛」跑腿欠車費遭南警識破

45歲董女誤信交友APP認識的「單親爸」，為愛南下幫忙取款卻沒錢付車資，安南派出所警員與實習生洪子淯趕抵現場後識破是詐團車手。（民眾提供）

2025/07/24 15:56

〔記者王捷／台南報導〕45歲董姓女子誤信交友APP的「單親爸」，以為遇到真愛，陷入感情詐騙，還被詐團洗腦當車手，從台中到台南面交現金，結果因無力支付4000元計程車費，警方一查才發現董女是車手，成功攔阻10萬元詐款。

23日早上8時許，董女從台中搭計程車至台南市安南區海佃路三段一間超商，到場後卻拿不出車資，司機報警求助。三分局安南派出所警員與實習生洪子淯趕抵現場後，發現董女神情恍惚、言語閃爍，表示是「幫朋友處理點事」，引起員警懷疑。

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經深入盤問與追查，警方發現她是受交友詐騙集團指使，詐團假冒單親帥爸，與吳婦交往，說人在海外，孩子學費與生活費陷入困境，謊稱台灣銀行帳戶被凍結，向一位被害人借款10萬元可以救急，並以「職務代理人」為名派董女赴台南取款。

被害人正準備在超商交付現金，所幸因董女沒錢付計程車費，加上警方及時介入，成功保住被害人款項。警方初步認定董女為詐團車手，但她供述反覆、對事件始末語焉不詳，疑似身心狀況不穩，被誤導執行詐騙任務。

警方依詐欺現行犯將董女移送台南地檢署，另針對其涉案角色報請檢察官擴大偵辦。南警三分局呼籲，詐騙集團常利用交友軟體誘騙感情孤單、求愛心切的民眾擔任車手，請提高警覺、勿信網戀，遇可疑情形可撥打165專線查詢。

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