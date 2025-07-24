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    首頁　>　社會

    台中家教老師碰觸女學生79次 法官2理由判無罪

    台中地方法院以陳師並非碰觸身體隱私部位，且地點是公開場所等理由，認定僅是行為分際拿捏不當，未構成性騷擾而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

    台中地方法院以陳師並非碰觸身體隱私部位，且地點是公開場所等理由，認定僅是行為分際拿捏不當，未構成性騷擾而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/24 15:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓家教老師，獲聘為女學生上1對1家教課時，被女學生指控上課5次，碰觸她約79次，觸犯性騷擾罪，不過，台中地院卻以兩項理由判決無罪，其一是監視器顯示，陳師碰觸頭部等部位，並非身體隱私處，女學生也說「我做題目粗心做錯」，陳師才觸碰她，其二是地點是社區大廳，當時人來人往，陳師如有使女學生感到不舒服，這是分際拿捏不當，不構成性騷擾防治法的「觸摸其他身體隱私處」，判決陳師無罪。

    陳師被指控於2023年12月間，於女學生居住的社區大樓1樓閱覽室，上5次的家教課時，觸摸頭頂、左上臂、左肩與腰部等處共79次，台中地檢署依性騷擾罪起訴。

    台中地院審理時，陳師答辯說，是提醒女學生專注寫題目，無騷擾之意，律師則說，授課地點是社區閱覽室的開放場所，有其他社區住戶在場，同桌或鄰桌都有人，陳師雖用手指或手掌輕拍、輕點女學生頭、手部等處的動作，但這是出於對女學生的提醒跟指導。

    律師強調，陳師不是出於「性目的」的觸碰，而是家教老師，必須在很短時間內讓學生達到最大學習效益，請為無罪判決。

    法官認為，女學生偵訊時說，「我做題目粗心做錯的情境下摸我」，不排除陳師是上課中，為促使女學生專注而為，另外，這是1對1家教課程中，地點是開放空間，有其他住戶或訪客在場，實難認定陳師主觀上有性騷擾犯意，也無法認定是帶有性含意、性暗示挑逗、調戲的行為。

    法官強調，陳師如有使女學生感到嫌惡與不舒服，這是行為分際拿捏不當所致，應檢討反省並引以為惕，但並不構成性騷擾防治法所稱「觸摸其他身體隱私處」的性騷擾行為，判決陳師無罪，可上訴。

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