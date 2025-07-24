員工翹班闖小學泳池涉猥褻兒童 南市工務局祭停職處分

南市工務局一名員工疑涉兒少性剝削罪嫌羈押獲准。工務局表示，當天即已因案停職。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/24 15:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府工務局一名高考錄取的34歲男性員工，疑涉兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，19日羈押獲准。工務局副局長王建雄今（24）日表示，該名員工19日羈押獲准，當天即已停職，後續將視司法審判結果依法行政懲處，若嚴重情節，不排除開除處分。

據了解，該名涉案員工原考進經發局市場處任職，前（2023）年因被查獲承辦市場處辦摸彩活動時，用其他人名義參與抽獎「私吞」多項大獎，因此遭勒令解職，去年他參加高考及格，再度考進台南市府工務局服務。

請繼續往下閱讀...

據傳該涉案員工家庭背景算優渥，有家人是從事醫師、律師行業，這次重考回市府擔任公務員。不過，同事間對他的印象是「怪怪的」，曾經未正常到班紀錄，主管要求請假，他卻堅持不請，令人傻眼。

據了解，該名員工18日上午原本應到北門區風災區執行公務，卻自駕駛公務車偷溜到南區某所國小游泳池游泳，更尾隨2名男學童到更衣室，伸手猥褻男童下體，甚至還拿出準備好的內褲給男童穿拍下照片。男童覺得奇怪立即向老師告知此事，校方第一時間獲知亦通知家長報案，警方當天中午在安平區攔下該公務車並帶他回去偵訊調查，依照兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，19日羈押獲准。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法