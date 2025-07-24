離譜！南市工務局公務員勘災蹺班 闖小學游泳池涉猥褻2男童

台南市府工務局一名男公務員假借勘災名義，蹺班到小學游泳池游泳還猥褻兩名男童，被警方查獲並收押。（資料照）

2025/07/24 15:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市工務局1名34歲男性公務員於7月18日上午應到北門區執行丹娜絲颱風勘災公務，不料他竟駕駛公務車蹺班到南區1所小學游泳池游泳，並尾隨2名男童進入更衣室，涉嫌猥褻2男童下體並拍照。2男童覺得怪異告訴老師，校方通知家長報案，警方當天中午在安平區攔下該公務員座車帶回調查，訊後依兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署偵辦，19日被法院收押禁見；案發後，南市府工務局已對這名男公務員做出停職處分。

據了解，該名公務員當天是假借外出勘災公務名義，實際上卻是跑到南區1所小學游泳池游泳並在更衣室猥褻2名男童下體及拍照；他還拿準備好的內褲給男童穿。校方當天接獲學童反映，通知家長報案處理，校方表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入游泳，也對受害的學生進行相關心理輔導。

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據了解，當天案發地轄區警方接獲報案後隨即通知市府工務局，當天工務局了解案發經過後，即對這名男公務員做出停職處分；違規駕駛公務車蹺班行為另行追究。

該名公務員曾於2022年至2023年任職於台南市府經發局市場管理處，後來離職；2024年，他又參加國、考進工務局擔任正式公務員，不料因這件變態行徑被逮，除了停職外又將面臨牢獄之災。

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