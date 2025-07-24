為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離譜！南市工務局公務員勘災蹺班 闖小學游泳池涉猥褻2男童

    台南市府工務局一名男公務員假借勘災名義，蹺班到小學游泳池游泳還猥褻兩名男童，被警方查獲並收押。（資料照）

    台南市府工務局一名男公務員假借勘災名義，蹺班到小學游泳池游泳還猥褻兩名男童，被警方查獲並收押。（資料照）

    2025/07/24 15:08

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市工務局1名34歲男性公務員於7月18日上午應到北門區執行丹娜絲颱風勘災公務，不料他竟駕駛公務車蹺班到南區1所小學游泳池游泳，並尾隨2名男童進入更衣室，涉嫌猥褻2男童下體並拍照。2男童覺得怪異告訴老師，校方通知家長報案，警方當天中午在安平區攔下該公務員座車帶回調查，訊後依兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署偵辦，19日被法院收押禁見；案發後，南市府工務局已對這名男公務員做出停職處分。

    據了解，該名公務員當天是假借外出勘災公務名義，實際上卻是跑到南區1所小學游泳池游泳並在更衣室猥褻2名男童下體及拍照；他還拿準備好的內褲給男童穿。校方當天接獲學童反映，通知家長報案處理，校方表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入游泳，也對受害的學生進行相關心理輔導。

    據了解，當天案發地轄區警方接獲報案後隨即通知市府工務局，當天工務局了解案發經過後，即對這名男公務員做出停職處分；違規駕駛公務車蹺班行為另行追究。

    該名公務員曾於2022年至2023年任職於台南市府經發局市場管理處，後來離職；2024年，他又參加國、考進工務局擔任正式公務員，不料因這件變態行徑被逮，除了停職外又將面臨牢獄之災。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播