新北首例公益捐贈員警宿舍 民代、建商、兩大信仰中心合捐軟體

新北市警察局今天舉辦公益捐贈警察宿舍啟用，新北市長侯友宜（中）主持，包括新北市議員石一佑（左一）、劉美芳（左二）、新北市榮譽顧問劉炳華（左三）、榮泰建設董事長劉炳煌（左四）、警察局長廖訓誠（右四）、慈惠宮主委賴春穆（右三）、接雲寺副主委胡崇浩（右二）及和光工業許吉欽（右一）等人共同見證啟用。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/24 15:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天舉辦「警察局員警待勤室公益捐贈」落成啟用典禮，建商榮泰開發捐贈「永雄卓閱」都更建案中，一、二兩層樓共733坪空間給新北市政府，其中二樓692坪做為警察局80名官警待勤（宿舍）使用，改善待勤環境也穩定大部分居住外地官景的心情；由於是新北首例，市政府希望拋引玉，未來吸引更多企業力量捐助、補充軟、硬體，協助市政府改善、提升員警、消防待勤空間。

新北市政府局今天上午10時許，於新北市板橋區實踐路永雄卓閱社區大樓，舉辦警察局板橋、海山分局員警待勤室公益捐贈啟用，市長侯友宜親自主持，包括警察局長廖訓誠、新北市議員劉美芳、石一佑及周勝考、曾煥嘉、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君服務處團隊、榮泰建設董事長劉炳煌、新北市政顧問劉炳華、和光工業董長許吉欽、慈惠宮主委賴春穆、接雲寺副主委胡崇浩等民代、仕紳、里長等人到場見證捐贈。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，警察第一線維護社會治安，24小時輪班，隨時準備出勤，面對各種突發狀況，責任及壓力都非常的大，市政府鑒於板橋及海山分局老舊，原有待勤空間不足，市政府積極爭取這個公益設施作為員警待勤宿舍使用，以利勤務銜接，提升同仁的休息品質，海山分局長林國民接過鑰匙象徵啟用，也引導來賓參觀，感謝協助警方啟用。

新北市警察局長廖訓誠表示，這個案例為新北市首件民間企業捐贈公益空間做為員警待勤宿舍的都更案件，榮泰建設開發股份有限公司所興建「永雄卓閱」建案，為地下6層、地上29層，結合店舖之高級集合式住宅大樓，其中捐贈本府公益空間為1、2樓共733坪，及地下室5格機車停車位、7格汽車停車位，其中2樓692坪，規劃為男、女員警待勤宿舍27間及公共區域活動空間，同時最多可容納80名員警使用，提供同仁勤餘有一處嶄新、優質休憩場所，今天啟用，員警就可進駐明亮舒適，具備完善設施的備勤宿舍，得以入住的同事們都很興奮。

警方同時感謝市議員劉美芳以建議款採購待勤宿舍冷氣機、慈惠宮捐贈29組床鋪、接雲寺及和光工業捐贈桌椅、衣櫃、洗衣機及飲水機等相關設備，永雄建設捐贈了冷氣、水電相關設施，提升待勤宿舍使用的舒適度，感謝各界支持，讓員警有舒適宿舍。

據了解，新北市近8000名官警，8成來自外縣市，大多數同仁自警校畢業後加入新北市守護治安；榮泰建設將「永雄卓閱」建案捐贈市政府公益空間，1樓、2樓共約733坪，經評估規劃，將二樓692坪作為板橋及海山警分局員警待勤空間，規劃27間男女警待勤室，設置跑步機、桌球區等運動設施，打造健康舒適的休憩環境，此次公益捐贈不僅改善基層員警的服勤環境，也展現企業積極參與社會公益的責任，堪稱政府與民間攜手的良好案例。

新北市警察局今天舉辦公益捐贈警察宿舍啟用，新北市長侯友宜（左六）主持，包括新北市議員石一佑、劉美芳、新北市榮譽顧問劉炳華、榮泰建設董事長劉炳煌、警察局長廖訓誠、慈惠宮主委賴春穆、接雲寺副主委胡崇浩及和光工業許吉欽等人共同揭牌。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法