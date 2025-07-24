癡情女「被剝三層皮」遭詐千萬 嘉義警破獲新竹「三環幫」

被害人林女被詐騙集團「剝三層皮」。（嘉義縣警察局提供）

2025/07/24 15:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣林姓女子在網路認識自稱「阿航」的詐騙集團成員，互稱「公婆」，卻遭以愛為餌，投入積蓄至假虛擬貨幣平台，還被勸說用房屋抵押借款、購車借貸等，「被剝三層皮」，合計遭詐1098萬元；女子驚覺遭詐報警，嘉義縣警方追查，發現代辦業者、車商、融資公司均與詐團配合，背後還有新竹竹東地區幫派「三環幫」勢力，與桃園市警方聯手破獲該犯罪集團，逮捕4名嫌犯，依詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

嘉義縣警察局今天舉辦「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，說明詐欺情勢分析報告，並邀請竹崎地政事務所、縣府地政處官員說明近年民眾處理、運用房產時易遭詐騙情形。

請繼續往下閱讀...

警方表示，林女在網路認識「阿航」，加入名為「HKEX」的假投資APP，並多次以面交方式購買USDT虛擬貨幣，共損失378萬元，詐團還引介貸款代辦業者范女，勸說林女以房屋抵押方式向銀行辦理房貸600萬元，並簽下高利貸金錢借貸契約，林女取得貸款後詐團再收取高額手續費和報酬，讓她損失慘重，後來詐團竟又以購車名義協助林女申辦車貸120萬元，將不動產再次設定抵押，由黃姓犯嫌以民間融資公司名義放款，劉姓犯嫌假冒車商販售進口車，實際未交付車輛，讓林女第三度落入陷阱。

警方調查，「三環幫」經營的融資公司就是犯案據點，經與桃園市中壢分局聯手偵辦，報請桃園地檢署指揮，5月下旬在新竹縣多處據點破獲詐騙集團，並持續追查虛擬貨幣流向與幕後金主。

嘉義縣警察局長李權哲說，今年縣警局執行打擊詐欺專案共查獲詐欺集團112團532人，查扣不法利得8539萬7752元，攔阻詐欺部分1到6月份81件、3469萬7789元；各詐騙案件以「假投資」詐騙最多，其中網路購物詐騙案件有上升趨勢；受颱風影響，政府提供各類災損補助，也請民眾留意確認各項補助申辦方式，切勿點選可疑連結、不填輸個人資料及不轉帳陌生帳號。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查獲詐欺犯罪集團。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警察局破獲詐騙集團，說明詐欺手法。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法