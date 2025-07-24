男子疑因金錢糾紛持刀砍人 警趕抵查獲喪屍煙彈

基隆警方趕抵林男等人住處時，屋內另名男子從2樓窗戶跳窗，落在一輛特斯拉車頂上，致天窗碎裂。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/24 13:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市葉姓男子疑與林姓男子有金錢糾紛，昨天持刀砍傷林男右上臂、右胸2處，消防員及時趕抵止血救護，幸無大礙；警方趕抵查獲喪屍煙彈等毒品，一邊協助林男就醫，一邊控制砍人的葉男4等人；警詢後，將葉男等人依涉犯傷害、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

不過，警方趕抵前，屋內另有1名男子在葉男砍傷林男後，從窗戶跳窗離去，落在1 輛特斯拉汽車車頂上，致汽車車頂天窗玻璃碎裂；警方已掌握該名逃逸男子，懷疑他涉及毒品案，全力追緝中。

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基隆市消防局昨天下午3點多獲報，信義區深溪路一處2樓民宅有1名民眾遭利刃砍傷，消防員到場發現24歲林男白色上衣沾染鮮血，右上臂、右胸分別有10公分、20公分刀傷，趕緊為他止血，包紮後，送醫救治幸無大礙。

消防隊員趕抵前，警方早一步趕抵時，逮捕砍人的24歲葉姓男子，並協助林男就醫，隨後在溫女住處內，查獲毒品，並將屋內包括溫女、葉男、邱男、潘男等4人帶回，並於警詢後，將葉男等人依涉犯傷害、毒品危害防制條例送辦。

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基隆市警二分局深澳坑派出所警員昨在溫女住處查獲安非他命等毒品。（記者林嘉東翻攝）

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