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    轉身之後不到10秒...... 50多萬元彩券、現金遭賊快手偷走

    王姓男子偷走手提袋，前後犯案時間僅5秒鐘，速度飛快。（民眾提供）

    王姓男子偷走手提袋，前後犯案時間僅5秒鐘，速度飛快。（民眾提供）

    2025/07/24 13:42

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮武德宮廟旁購物區傳出竊案，一名彩券行老闆僅轉身關鐵門而已，不到10秒鐘便遭王姓「快手神偷」將機車上價值50多萬元彩券與現金拿走。而這名竊賊自知難逃法網，昨向北港警分局投案，但只交還3分之1量的彩券。警方表示，將再追查其餘失落彩券。

    該起案件事發於21日下午6點半，彩券行老闆正準備關門休息，按例將裝有彩券及現金的提袋放在機車踏板上後，轉身拉下鐵門上鎖。想不到10秒鐘的時間，騎上車時赫然發現手提袋「憑空消失」，趕緊向隔壁店家調閱監視器。

    根據畫面顯示，一名身穿灰色長袖、黑色長褲的男子，將騎車停放在彩券行隔壁，疑似看見老闆轉身便悄悄地上前，最後拿著一個手提袋小跑步往自己的機車跑去，並快速發動引擎揚長而去，前前後後僅花5秒鐘左右。

    老闆表示，該手提袋放了價值50多萬元的彩券及2萬元現金，報警後不久，警方就說有人來投案並交出彩券，他領回失物，但發現內有短少，初步清查彩券僅剩3分之1，其他17本價值34萬的彩券及現金2萬元，全都不翼而飛，遭竊的部分彩券有的背面有做上記號，有不少是全新，希望其他彩券行若發現有記號者不要收。

    警方表示，投案者為王姓男子，所交出贓物與店家遺失數量不符，將會調閱周邊監視器再追查。

    王姓男子偷走手提袋，前後犯案時間僅5秒鐘，速度飛快。（民眾提供）

    王姓男子偷走手提袋，前後犯案時間僅5秒鐘，速度飛快。（民眾提供）

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