消防署科員西門町旅館開毒趴喪命 同性伴侶竟是毒品通緝犯

黃姓男子與朱姓男子在西門町旅館開毒趴卻鬧出人命。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2025/07/24 13:29

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲黃姓男子與同性伴侶、35歲朱姓男子，兩人日前到台北市西門町一間旅館，還疑似在旅館房內開毒趴，黃疑似吸毒過量身亡，朱也意識模糊被送醫救治。昨天傳出黃其實是消防署2線2星秘書室科員，今天警方更證實，他的伴侶朱姓男子是名毒品通緝犯，警方將待朱的狀況穩定後，進一步追查毒品來源。

據悉，朱男除了是黃姓男子登記領證的同性伴侶，還是一名毒品通緝犯，他因為涉及另起吸食、持有的毒品案件，先前被警方逮捕，但他沒有如期前往台北檢署出庭，近日因而被發布通緝。

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警方調查，黃、朱18日前往成都路一處旅館，表示要入住8天。19日，有另名林姓男子前來旅館，進入兩人房間，直到隔天才離去；20日深夜，林男聯繫不上住在旅館內的黃、朱，通知旅館人員，旅館人員在21日凌晨時刻前去開門查看，赫然發現黃、朱倒臥房內、失去意識，嚇得報警。

救護人員到場時，黃已失去呼吸、心跳多時，明顯死亡；朱則是失去意識、無法言語，幸虧送醫後撿回一命。

警方事後在房內查獲毒品神仙水、喪屍煙彈、安非他命等毒品，同時清查兩人身分，發現朱是通緝犯，但由於他當時還在醫院，狀況不穩，經檢察官許可後不予解送；警方雖然有初步詢問毒品來源，但他避重就輕、言詞閃爍。警方近期將會再次傳喚他到案，進一步釐清案情。

此外，警方也已約談林男到案，他聲稱當時只是去找朋友，否認有吸食毒品，警方也先對他採尿送驗，釐清他有無吸毒。

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