電商平台接單客製化假車牌！新北警破獲生產線逮主嫌

新北市刑大查獲郭姓男子在網路平台販售假車牌，直搗黃龍破獲工作室及工廠；圖為網路電商上販售的假車牌。（記者吳仁捷翻攝

2025/07/24 13:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕假車牌氾濫，新北刑大追查，掌握郭姓男子4年前開始在蝦皮、露天等電商平台，販售「客製假車牌」，甚至不乏洽購的車行高價轉賣，初估不法牟利200萬元，警方直搗黃龍，到郭嫌工作室查扣15面車牌，並到工廠查扣雷射切割機台，今天對外發布，破獲首個國內偽造車牌工廠，續追銷售流向。

新北市刑大追查民眾持有假車牌，溯源查到露天、蝦皮賣場，掌握郭姓男子以每片1500元至2500元代價，大膽販售印有台灣省、梅花標誌及紅、黃大型重機車牌，警方進一步偵查發現，郭嫌個體工作室接單後，再向新北一間雷射切割工廠，訂製車牌毛胚，再進行噴漆、打凸號碼等「後段加工」作業，營造完整的假車牌銷售鏈。

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新北市刑大蒐證後，報請新北地方檢察署指揮偵辦，7月中旬持搜索票對工廠及假車牌買家執行搜索，查扣15面假車牌、1部雷射切割機等證物、生產機器。

警方追查，43歲郭嫌受理買家電商下單，提供車牌照片或號碼後，具美工背景的郭嫌繪製草圖，再到配合的新北市某間雷射切割工廠，委託以雷射機將鋁板切割出對應的字母、數字及梅花圖形，或「臺灣省」等舊版標示字樣，郭嫌再手工敲打出立體度及烤漆，藉由前述流程仿真合法車牌的細節樣貌。

值得一提的，專案小組透露，不同以往國內假車牌賣家多直接向境外進貨成品，本案為首度在國內查獲完整假車牌生產線，破獲「源頭製造」型態工廠。

新北市刑大查獲郭姓男子在網路平台販售假車牌，直搗黃龍破獲工作室及工廠；警方公布假車牌等證物。（記者吳仁捷翻攝）

警方查扣雷射切割機。（記者吳仁捷翻攝）

警方查扣一台雷射切割機。（記者吳仁捷翻攝）

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