彭振聲今日作證取消延期至9/2開庭 退租北市租屋處

台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（記者方賓照攝）

2025/07/24 13:12

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證，由於彭妻於7月1日墜樓身亡，今天開庭時彭振聲再次淚灑法庭，合議庭休庭10分鐘評議後，認為通知開庭程序有瑕疵，取消今日詰問，改期至9月2日作證，今日退庭；彭振聲於上午11時20分由女兒陪同搭上多元計程車離開北院，柯文哲的支持者從旁夾道高呼「彭副加油」。

合議庭並裁准彭振聲聲請變更限制住居地址為高雄。彭振聲家住高雄，為了京華城案每週2天密集開庭，與妻在台北租屋，租約將於8月底到期，如今彭妻己離世，彭將不再續租，回高雄與兒子同住，而目前彭的限制住居地址，仍在台北南京西路租屋處，因此聲請變更限制住居地址至高雄，並於開庭前2天至開庭後1天，准其暫時解除限制住居，讓他能在台北的飯店暫時居住；合議庭裁准。

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彭振聲還說，當初和法官討論交保條件時，他曾問法官，能否設定台北、高雄2個限制住居地址，但法官表示依法只能限制住居於一處，所以只好選台北租屋處，彭說「如果當初可以限制在兩處，可能就不會....」，欲言又止。

彭振聲作證前憶及亡妻再次淚灑法庭，合議庭數度向彭確認其情緒是否適合作證，不用勉強作證，彭回稱當時律師轉達法官的意思，要他在7月17日、22日、24日這3天選1天作證，他就選擇24日，今天既然已經來了，他可以作證，就盡量回答。

合議庭休庭評議後，認為通知開庭程序有瑕疵，取消今日詰問，改期至9月2日作證，若1天詰問不完，9月4日續問；另定8月28日勘驗彭去年9月3日、4日的偵訊筆錄，當日彭無須到庭。

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