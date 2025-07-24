為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彭振聲今日作證取消延期至9/2開庭 退租北市租屋處

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（記者方賓照攝）

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（記者方賓照攝）

    2025/07/24 13:12

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證，由於彭妻於7月1日墜樓身亡，今天開庭時彭振聲再次淚灑法庭，合議庭休庭10分鐘評議後，認為通知開庭程序有瑕疵，取消今日詰問，改期至9月2日作證，今日退庭；彭振聲於上午11時20分由女兒陪同搭上多元計程車離開北院，柯文哲的支持者從旁夾道高呼「彭副加油」。

    合議庭並裁准彭振聲聲請變更限制住居地址為高雄。彭振聲家住高雄，為了京華城案每週2天密集開庭，與妻在台北租屋，租約將於8月底到期，如今彭妻己離世，彭將不再續租，回高雄與兒子同住，而目前彭的限制住居地址，仍在台北南京西路租屋處，因此聲請變更限制住居地址至高雄，並於開庭前2天至開庭後1天，准其暫時解除限制住居，讓他能在台北的飯店暫時居住；合議庭裁准。

    彭振聲還說，當初和法官討論交保條件時，他曾問法官，能否設定台北、高雄2個限制住居地址，但法官表示依法只能限制住居於一處，所以只好選台北租屋處，彭說「如果當初可以限制在兩處，可能就不會....」，欲言又止。

    彭振聲作證前憶及亡妻再次淚灑法庭，合議庭數度向彭確認其情緒是否適合作證，不用勉強作證，彭回稱當時律師轉達法官的意思，要他在7月17日、22日、24日這3天選1天作證，他就選擇24日，今天既然已經來了，他可以作證，就盡量回答。

    合議庭休庭評議後，認為通知開庭程序有瑕疵，取消今日詰問，改期至9月2日作證，若1天詰問不完，9月4日續問；另定8月28日勘驗彭去年9月3日、4日的偵訊筆錄，當日彭無須到庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播