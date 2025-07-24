三星警查獲2隻山老鼠 查扣珍貴台灣扁柏重2268公斤

宜蘭縣三星分局與林業單查獲山老鼠，當場查扣珍貴台灣扁柏，重達2268公斤。（警方提供）

2025/07/24 13:19

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭三星警方與林業單位在在宜蘭縣大同鄉台7線85.5公里處攔獲2部可疑車輛，當場查獲珍貴台灣扁柏一級漂流木一支，重達2268公斤，市價逾50萬元，並逮捕犯嫌李姓（47歲）、張姓（43歲）男子，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

宜蘭縣政府警察局三星分局、林業及自然保育署宜蘭分署、內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊宜蘭分隊近日接獲情資，指有山老鼠集團出沒於太平山工作站所轄的國有林地與蘭陽溪交界處，涉嫌盜伐貴重林木，立即啟動聯合監控與查緝行動，在7月22日晚間出擊，於大同鄉台七線85.5公里處攔獲兩部可疑車輛，當場查獲貴重一級漂流木一支，並逮捕犯嫌李姓、張姓2名男子。

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警方與林務單位會同調查發現，該木材為珍貴台灣扁柏（長2.3公尺、直徑1.2公尺），材積達2.7立方公尺，重達約2268公斤，初估市價高達50萬，為高價且具保育價值之樹種。研判該木應係早前自國有林班地拖出後藏匿於蘭陽溪河床，犯嫌再將其掘出準備載運時，遭警方查緝當場人贓俱獲。

三星分局強調，警方將持續溯源查辦幕後集團，保育山林、打擊盜伐責無旁貸，將持續與林業等單位攜手合作，加強轄區巡守與聯防力道，呼籲民眾如發現可疑盜伐行為，務必立即通報。

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