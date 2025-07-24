女乘客質疑小黃繞路爆糾紛！「錢放地上」PO文討拍反挨轟不尊重人

林女將過程PO網。（記者姚岳宏翻攝threads）

2025/07/24 12:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市林姓女子今凌晨搭計程車行經松江路時，與運將為了是否繞路爭執，運將叫林女下車，林女要求運將提供行車紀錄器，雙方在人行道理論對質，並以手機互拍，警方獲報到場，林女又將130元車資放在地上，運將認為林女不尊重人拒收，警方現場告知雙方相關權利，雙方皆表示現場不需協助，各自離去。

林女將衝突影片PO上Threads想要討拍，表示「是剛剛親身體驗……台灣計程車素質」，不過底下留言大多不贊同她錢丟地上，已羞辱到運將，還說「司機行車記錄器憑什麼給你」，幾乎一面倒指責她不尊重人。

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另，影片中也看到員警處理過程中，差點公親變事主，其中一名警員不耐煩說出「吵夠了沒」，引來運將不滿「又來凶我」，此時另名警員也大聲咆哮，「不要凶我同事，錢給你不拿的啊」，運將回說，「你（員警）這麼凶幹嘛ㄟ」，隨即表示他要走了，大家不要這樣，雙方結束衝突。

中山警分局表示，今天凌晨2時31分，警方接獲110報案指松江路375號前發生糾紛，前往現場查處，經了解為計程車司機林男與乘客林女因質疑繞路發生爭執。

警方指出，司機因不滿林女質疑繞路，故拒載林女，並將車上物品放置一旁，林女起初認為司機未載送到目的地，拒付車資。警方到場後，林女將車費130元放在地上，惟遭司機拒收車資；林女在司機離去前欲將車費拿至車窗前給司機，司機因拒收，林女伸手給的車資碰倒在地，掉落水溝損失90元。警方現場告知雙方相關權利，雙方皆表示現場不需協助，各自離去。

網友批林女丟錢行為。（記者姚岳宏翻攝threads）

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