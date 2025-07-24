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    行政執行台南分署8/5法拍查扣賓士車、聯結車、挖土機

    行政執行台南分署將於8月5日法拍1輛檢方扣押的賓士AMG型轎車。（行政執行台南分署提供）

    行政執行台南分署將於8月5日法拍1輛檢方扣押的賓士AMG型轎車。（行政執行台南分署提供）

    2025/07/24 12:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，將於8月5日上午10點30分，在台南分署進行法拍。拍賣物有1部AMG GLE43賓士車、5部營業貨運曳引車、1部自用曳引車、4部營業半拖車、1部自用半拖車、1部摩特機車及3部挖土機，歡迎民眾到場競標。當天上午10點起憑身分證件登記；10點半正式競價拍賣。

    行政執行署台南分署表示，本案是受台南地檢署囑託變價拍賣檢察官偵查中扣押的車輛及機具，因有保管所費過鉅或有困難之情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及徹底剝奪犯罪不法所得。

    本次拍賣的曳引車年份，從1992年到2022年都有，其中最新的車輛為達富、2022年份、12902CC，該車滯欠燃料費1萬8000元；半拖車年份則從1994年到2006年；賓士車年份為AMG GLE43、2018年份、2996CC，有動產抵押權設定登記，拍定後不塗銷，請應買人注意。

    另為提高民眾之應買意願，台南分署將於7月30日上午9點30分至10點30分在聯結車及挖土機放置場所，即台南市府環保局北區清潔隊後方保管場（南市安南區本田路3段71號）開放觀覽；另賓士車及機車於8月4日上午10點至10點30分在南市警局第五分局開放觀覽。

    台南分署提醒，本次拍賣賓士車、機車之拍定人須另分別支付鑑定費用2400元、1000元；KOBELCO SK200挖土機拍定人須另支付鑑定費用2400元。

    行政執行台南分署將於8月5日法拍檢方扣押的大型聯結車。（行政執行台南分署提供）

    行政執行台南分署將於8月5日法拍檢方扣押的大型聯結車。（行政執行台南分署提供）

    行政執行台南分署將於8月5日法拍檢方扣押的大型挖土機。（行政執行台南分署提供）

    行政執行台南分署將於8月5日法拍檢方扣押的大型挖土機。（行政執行台南分署提供）

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