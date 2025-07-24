詐團藏臉書求職社團 竹聯幫主嫌操控成員被苗警一網打盡

警方查獲車手。（圖由警方提供）

2025/07/24 12:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警方於臉書求職社團，發現有聲稱以個人名義購買材料該公司可節稅，民眾提供一張提款卡即獲補助金1萬5000元，研判是詐騙，成立專案小組追查，一舉將具竹聯幫明仁會背景的主嫌蔡姓男子等16人陸續拘捕到案，將此詐團搗破。

苗栗縣警局刑大偵三隊先循線於去年底，在台北市士林地區查獲陳姓車手，同日在新北市板橋地區某旅館，當場直擊第二層劉嫌與第一層陳嫌交付包裹現場，員警立即以現行犯逮捕2人，並意外發現藏匿多時的幕後主嫌蔡男自旅館下樓現身，一併逮捕。

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員警在嫌犯身上和旅館現場搜索查扣依托咪酯菸彈4顆、安非他命2包合計4公克、海洛因1包1.5公克、筆記型電腦、讀卡機2台、短刀2支、現金22萬300元、金融卡6張、手機6支等證物，並查出蔡男具竹聯幫明仁會背景，報請士林地方檢察署指揮擴大偵辦，蔡男也被收押。

專案小組指出，蔡男為躲避查緝，行蹤飄忽，居無定所，常以成員之身分承租旅館，並指揮控制旗下成員從事詐欺取簿及提領現金等工作，如成員不從，蔡男便以言語恐嚇及毆打之方式控制成員。後續經員警悉心溯源，掌握相關金流情資，於今年7月15日持拘票及通知書將相關涉案方姓、陳姓、黃姓、朱姓、林姓等13名嫌疑人一網打盡拘捕到案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣毒品、現金、金融卡等證物。（圖由警方提供）

警方查扣筆記型電腦等證物。（圖由警方提供）

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