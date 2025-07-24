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    礁溪五峰旗、知名飯店遊客車輛接連遭砸 警方逮1男

    宜蘭礁溪五峰旗風景區附近，知名飯店停車場接連有遊客停放在路邊車窗遭砸破，財物受損。（警方提供）

    宜蘭礁溪五峰旗風景區附近，知名飯店停車場接連有遊客停放在路邊車窗遭砸破，財物受損。（警方提供）

    2025/07/24 11:40

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭礁溪五峰旗風景區附近，知名飯店停車場接連有遊客停放在路邊車窗遭砸破，經警方統計，共有6輛車被砸，財物損失10萬餘元。警方調閱監視器偵辦，鎖定有竊盜前科的46歲游姓男子涉案並逮捕到案。據了解，游嫌供稱是心情不好酒後沿街砸車，否認有竊盜的行為。

    礁溪分局礁溪所於日前接連獲報，五峰旗風景區路邊停車車輛車窗遭破壞，且有財物損失，受害者都是遊客。分局立即組成專案小組，並過濾案發地點職周邊監視器，發現有一男子騎乘機車觀察周邊情形後，手持工具破壞車窗，並翻找車內財物後離開，共計有6輛車遭毀損。

    分局經調閱監視器鎖定犯嫌使用車輛，昨天上午10時，持宜蘭地方法院核發之搜索票將犯嫌查緝到案，並查扣作案用活動扳手、螺絲起子、翹棍、手電筒等犯案工具，後續依毀損、竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

    礁溪分局呼籲，有心人士勿心存僥倖竊取財物，同時提醒民眾，如有發現財物短少，請撥打110報警或至派出所尋求警方協助。

    警方調閱監視器偵辦，逮捕有竊盜前科的46歲游姓男子到案。（警方提供）

    警方調閱監視器偵辦，逮捕有竊盜前科的46歲游姓男子到案。（警方提供）

    警方查扣作案用活動扳手、螺絲起子、翹棍、手電筒等犯案工具（警方提供）

    警方查扣作案用活動扳手、螺絲起子、翹棍、手電筒等犯案工具（警方提供）

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