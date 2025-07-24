渣男警嘿咻女警後偷拍性愛片 還剪精華片段「警花風雲錄」上網賣

台北地檢署今（24） 日依妨害祕密、妨害性隱私及不實性影像、販售猥褻影像等罪起訴該名男警。（示意圖）

2025/07/24 11:46

〔記者吳昇儒／台北報導〕台中市警察局一名男警4年前與女警嘿咻時，偷拍兩人翻雲覆雨的影片。去年他將影片剪出精華片段，在Telagram及Threads中貼文標榜「警花風雲錄」在網路上銷售，獲利達30萬元。台北地檢署今（24） 日依妨害祕密、妨害性隱私及不實性影像、販售猥褻影像等罪，將該名男警起訴。

檢警調查，該名男警與被害女警曾於2021年3、4月間短暫交往，兩人發生關係時，加害人偷拍下性愛影片。隔了3年後，將影片剪輯成13分鐘精華片段，在TG、Threads刊登廣告，標榜影片是超越身價上億的爆乳CEO網紅大作，以3千元販售給百名網友，獲利至少30萬元。

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男警還以帳號「健身教練阿澤」名義在論壇中PO文強調，影片內容採第三人稱拍攝，可完全看到女主表情，供網友付費購買後下載與觀覽，事後有陌生網友私訊被害人，告知有人在販售她的性影像，並提供網址截圖給該名女警，隨即向婦幼隊報案。

去年6月初，警方南下台中市北區某分局搜索該名男警的辦公處所，查扣多支手機及隨身碟、記憶卡、遠程無線攝影機等證物，移送北檢偵辦。

檢察官認定，該名男警涉犯無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像，依法將他起訴，檢察官也於起訴書中痛批，男警身為執法人員，知法犯法，敗壞官箴，請求法院量處適當之刑。

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