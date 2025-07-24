越籍非法移工冒用身分被識破落跑 桃園實習警逮人

越南籍武姓男子假報朱姓合法越南籍移工身分，但答不出來生日，被警識破。（記者黃政嘉翻攝）

2025/07/24 11:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅警分局昨晚在楊梅區幼獅路一段與青山一街口取締酒駕時，盤查1名27歲越南籍武姓男子，武男假報朱姓合法越南籍移工身分，但生日卻答不出來，警方正懷疑時，他突拔腿逃逸200公尺，最後仍被警方與實習生聯手逮捕；警方調查，武男已逾期居留約2年，偵訊後依違反入出國及移民法，將武男移送移民署桃園專勤隊偵辦。

楊梅警分局說明，昨晚7點20分幼獅派出所副所長楊文振、警員曾瑋軒及實習生鍾誌遠等人，於幼獅路一段與青山一街口設置臨檢點，取締酒後駕車，期間發現1輛汽車行跡可疑，經攔查，查證駕駛及後座乘客身分均正常，唯副駕駛座的越南籍武男舉止緊張、語無倫次，並出示一張合法越南籍移工居留證，但照片與本人明顯不符，員警進一步詢問出生年月日時，他無法清楚說出，對簡單資料也支吾其詞，員警懷疑其為非法移工，就在準備將其帶返勤務處所查證身分時，武男突然拔腿逃逸，朝幼獅路1段28巷狂奔。

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楊梅分局說，鍾誌遠反應迅速，第一時間衝上前尾隨追緝，武男一度試圖攀爬巷內鐵皮圍牆逃跑，仍被鍾員一把拉下，隨後在距離盤查點約200公尺處，予以壓制並逮捕。

越南籍武姓男子假報身分被警識破時，還拔腿逃逸200公尺，最終仍被警方與實習生聯手逮捕。（記者黃政嘉翻攝）

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