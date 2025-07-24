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    吳姓前桃市議員涉詐領助理費近千萬 桃檢聲押

    桃園地方法院裁定吳姓前桃園市議員的1名助理30萬元具保。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院裁定吳姓前桃園市議員的1名助理30萬元具保。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/24 11:54

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕吳姓前桃園市議員涉嫌詐領助理費，桃園地檢署22日起指揮檢調人員搜索11處辦公室等地點，通知吳與他的助理范姜姓、洪姓女子等10人到案，檢方掌握，吳等人虛報議員助理而詐領助理費近千萬元，已向桃園地方法院聲押吳、范姜，吳仍在審、范姜姓女子30萬元具保。

    桃檢肅貪組檢察官范玟茵追查吳姓前議員詐領議員助理費案，22日起指揮法務部調查局台北市調查處，搜索辦公室等11處地點，包括吳在內共10人到案接受訊問。檢方指出，吳與范姜姓、洪姓女子，涉嫌從2011年1月到2019年1月的吳擔任議員期間，陸續分別虛報任用議員助理，再詐領助理費近千萬元。

    檢方認為，吳姓前議員等10人都涉犯貪污治罪條例「公務員利用職務詐取財物」等罪嫌，其中吳與范姜姓女子犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串共犯之虞，分別向桃院聲請羈押禁見；其餘到案人等，1人被諭知請回，其餘分別以3到10萬元具保。

    桃院審理後，雖認為范姜姓女子的罪嫌重大且有羈押原因，但相關非供述證據尚屬齊全等情，而無羈押之必要，法官已諭知她30萬元具保；至於吳姓前議員，審理中。

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