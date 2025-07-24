人夫舊手機給老婆Google定位到摩鐵 買情趣用品送小三全曝光

人夫把舊手機給妻子，卻沒想到自己Google多次定位到摩鐵、到女同事住處22次，買女性情趣用品等行為全都曝光。（示意圖）

2025/07/24 11:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓女子的丈夫換手機，把舊手機交給妻子許女，卻沒想到偷吃證據全曝光，Google定位（軌跡）顯示，丈夫頻繁到汽車旅館，在胡姓女同事住處過夜22次，甚至買女性情趣用品，許女氣得控告胡女索賠300萬元，法官則認為人夫傳曖昧訊息，兩人被拍到牽手逛街照片，顯示互動親密，判決胡女應賠償許女20萬元。

判決書指出，許女的丈夫去年（2024年）6月換新手機，舊手機交給妻子許女，許女發現Google定位顯示，丈夫於2023年5月至2024年5月多次到汽車旅館，晚間到中市烏日區胡女住處22次，滯留至隔日早晨，丈夫並傳曖昧訊息給胡女，「有妳的味道」，甚至用蝦皮帳號買女性情趣用品，她於去年7月質問胡女，胡女承認做錯、介入別人家庭，許女強調配偶權被侵害，婚姻被胡女破壞殆盡，她與丈夫在去年11月離婚，胡女應賠償她300萬元。

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胡女答辯說，她與人夫是同事，人夫買女性情趣用品，這是人夫自由消費行為，與她無關，至於Google定位紀錄，也只能推測人夫用手機搜尋到汽車旅館的路線，人夫是否確實到摩鐵，是否與她一起去？許女沒有舉證，至於傳曖昧訊息，是人夫自己的行為，她沒有互訴愛意，聲明駁回許女之訴。

台中地方法院認為，Google定位與買情趣用品，尚無法證明人夫與胡女有性行為，不過，人夫傳訊息給胡女，「我哄你，給我撒嬌....有妳的味道，就拿去放車上了」，顯示2人親密互動，另外，許女提出的照片，也有人夫與胡女雙手勾住逛賣場、牽手散步等畫面，據此判決胡女應賠償許女20萬元，可上訴。

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