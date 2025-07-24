竹南教保員狂搧4歲童耳光 眾怒難平蛋洗幼兒園娃娃車

教保員搧4歲女童巴掌。（圖由陳光軒提供）

2025/07/24 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園發生教保員掌摑及推打4歲女童的不當管教事件，縣府教育處及社會處已依法調查，縣長鍾東錦並要求儘快查明。此外，該教保員已由園方解雇，園方也出面致歉，但眾怒難平，出現蛋洗幼兒園娃娃車的情形。

教育處於15日接獲民眾檢舉，當天派員進園調查並保存監視器影像等證據。經查該名教保服務人員當天已被園方解雇，目前依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》組成調查小組；社會處也依違反《兒少法》部分調查。

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然教保員掌摑及推打4歲女童的監視器影像於臉書社團被揭露，引發民眾憤慨。縣議員陳光軒也強調，將持續監督縣府掌握訊息，待調查結果出爐，絕對不會姑息不當管教的幼兒園。

不過，陳光軒於臉書發文表示，昨晚至今陸續收到一些家長的反映，竹南該家私立幼兒園發生不當管教搧巴掌事件後，引發群情激憤，不斷地有太過熱心激情的朋友以過激的方式來表達不滿，甚至已經有蛋洗娃娃車的狀況。

陳光軒表示，犯了錯必須接受法律相關的處分，這是無庸置疑，也都支持要給予園方及當事老師最嚴厲的處罰，但不鼓勵過度偏激的私刑正義，畢竟犯錯的是個人，沒必要波及到其他不相干人等。並呼籲各界冷靜面對，也請大家給予那些沒有犯錯認真職守的幼教老師、人員多一點空間！

幼兒園娃娃車被丟擲雞蛋。（圖由陳光軒提供）

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