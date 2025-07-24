正妹懷疑被偷拍 找來一群「乾哥哥」強逼前男友拍裸照

小美懷疑前男友曾偷拍她的不雅照，竟找來一群乾哥哥強逼前男友也要拍裸照，還得賠20萬元。（情境照）

2025/07/24 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿男（化名）與前女友小美（化名）分手後，小美懷疑曾被阿男拍下清涼照，她找來4名「乾哥哥」幫忙，將阿男強押到鳳山區某鐵皮屋凌虐，逼阿男脫光衣服拍下裸照後，再恐嚇他賠20萬元，阿男為求脫身勉強答應，事後沒給錢竟被小美在網路公開他的裸照，法官依強暴攝錄性影像等罪判小美徒刑1年2月。

判決指出，去年5月，小美懷疑自己跟阿男交往時，曾被阿男趁她睡覺時拍下穿著清涼衣物的不雅照，小美尋求「乾哥哥」幫忙，5人商議後，由小美先將阿男誘出，待阿男現身後，小美和4名乾哥哥（另案審理）開著休旅車前往赴約，將阿男強押上車，並拿折疊刀抵住阿男的脖子，逼他乖乖就範。

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阿男被載往鳳山區某鐵皮屋後，被4名乾哥哥輪流毆打，阿男被打到受不了，說出「我當初跟前女友在一起的時候有拍影片」，此時，小美聽到自己想聽的答案後，要求阿男賠20萬元，並強拍他脫光衣服拍裸照。

阿男為求脫身只好答應，但事後他反悔沒給錢，被迫拍下的不雅影片竟被小美上網公布，阿男無奈報警，警方循線逮捕小美及4名乾哥哥送辦；高雄地方法院審理時，小美坦承犯行，被法官依強暴攝錄性影像等罪判刑1年2月，另涉及恐嚇取財未遂罪部分則判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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