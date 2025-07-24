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    首頁　>　社會

    屏東色男尾隨落單女騎士 趁機下手襲胸至少3人受害

    鄞男專門騎機車尾隨落單女騎士，趁被害人不注意即加速靠近襲胸，被警方逮獲送辦。示意照。（資料照）

    鄞男專門騎機車尾隨落單女騎士，趁被害人不注意即加速靠近襲胸，被警方逮獲送辦。示意照。（資料照）

    2025/07/24 10:54

    〔記者李立法／屏東報導〕前科累累的鄞姓男子出獄後仍不知悔改，專門騎機車尾隨落單女騎士，趁被害人不注意即加速靠近襲胸，讓被害人飽受驚嚇，警方陸續接獲被害人報案後，循線逮到鄞男送辦，已知有3名女子受害，屏東地院依性騷擾罪分別判處鄞男5至6個月不等徒刑，併科8至10萬元不等罰金，可易科罰金及上訴。

    鄞姓男子在今年1至4月間，分別在潮州鎮及崁頂鄉一帶犯下多起襲胸案，鄞男慣用手法是騎機車尾隨落單女機車騎士，待女騎土停等紅燈或不注意時，便加速靠近被害人伸手觸摸胸部，得逞即逃離現場，讓猝不及防的被害人飽受驚嚇，陸續向警方報案，警方調閱路口監視器畫面，比對被害人描述，逮到犯案的鄞姓男子，發現鄞男有7次性騷擾、5次竊盜及1次強制猥褻等前科紀錄，去年11月間才服刑出獄，卻未記取教訓，繼續犯案。

    屏東地院根據目前已知鄞男所涉3起襲胸案審理後，認為鄞男犯行雖未達強制猥褻程度，但歷經刑事處罰後，仍無法控制私慾，繼續犯案，刑罰感應力薄弱，依性騷擾罪加重論處，各處5個月、6個月、6個月徒刑，可易科罰金，併科8萬元、10萬元、10萬元罰金，可易服勞役，待全部犯行確定，再由檢方聲請應執行刑。

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