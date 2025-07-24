世大運社宅住戶墜樓身亡 相依為命母難掩哀慟

新北市林口區社會住宅傳出住戶墜樓，警方一天後比對出死者身分，確認為報案協尋的失蹤者；圖為墜落現場（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/24 11:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口社宅傳出墜落身亡案，警方原以無名屍處理，直到一天後，死者母親林婦報案協尋，今天凌晨經比對，確認就是失蹤協尋的吳男，林婦接獲兒子噩耗，難掩哀慟。她透露，愛子恐懼社交沒有工作，母子倆相依為命，最近面臨社宅到期，尋找住處壓力，但不清楚兒子為何墜樓。

新北市警方、消防局23日凌晨5時許獲報，林口區文化一路一段社宅前路段傳出民眾路倒，消防救護員到場，確認墜落男子明顯死亡，因社宅居住戶數多，無法確認死者身分，先由外包人員將遺體運送至新北市殯儀館冰存，通報司法相驗。

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警方同步比對附近協尋人員，發現林婦23日晚間10時30分到林口區文化派出所報案，指稱37歲兒子吳男深夜未歸，希望警方協尋，警方比對面貌、特徵，確認協尋的吳男就是23日凌晨墜樓死亡的吳男。

林婦透露，她與兒子同住，愛子疑恐懼社交、自閉傾向，足不出戶，長期沒有工作，近期因社宅租約到期，母子面臨找房子壓力，但不清楚兒子為何墜樓，警方到死者房內查看，沒發現異常。

警方過濾監視器，發現吳男23日凌晨2時許，獨自一人到住家頂樓，不久傳出墜落，排除外力介入，檢警相驗，初判為墜落傷及頭部致死，墜落原因仍待調查釐清。

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