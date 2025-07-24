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    17萬現金丟垃圾車直送焚化爐 警耐酷熱惡臭翻垃圾堆找回

    警方找回十七萬元現金和手機及隨身包。（記者劉慶侯翻攝）

    警方找回十七萬元現金和手機及隨身包。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/24 11:05

    〔記者劉慶侯／台北報導〕52歲何姓男子，丟垃圾時太過用力，居然將放在口袋中裝有17萬元現金的隨身包甩出，直接丟到垃圾車內。他回家發現出錯立刻報警求助，北市警北投分局迅速通報環保局將車攔下，不要進入焚毀程序。警方到場冒著酷熱大汗和惡臭，終於在鎖定的垃圾堆中翻扒找回鉅款。

    北市警北投分局石牌派出所警員劉子豪及廖奕翔，是2日晚間8時許接獲報案，何男心急如焚的表示，大約10分鐘前倒完垃圾發現皮包不見，皮包內裝有現金約17萬元，這筆款項為即將清償的借款，猜測倒垃圾時不慎將皮包連同垃圾袋丟入垃圾車。

    警員廖奕翔迅速調閱監視器畫面，確認何男的皮包已被誤投進垃圾車收運，考量事態緊急，警員劉子豪第一時間通報環保局，協助攔截該批垃圾進入焚化程序，隨後追蹤垃圾車車號並聯繫焚化爐人員，先將垃圾傾倒作業暫停。

    警方隨後到場，忍著酸臭發酵味在垃圾堆中逐一翻找，終於在堆積如山的垃圾中尋回何男的皮包，皮包內的17萬現金與手機均完好無損，何男則是不好意思的頻頻向警方表達謝意。

    北投分局表示，民眾外出倒垃圾時應注意手邊個人物品隨身攜帶並妥善保管，如發生遺失或緊急狀況，可逕向附近轄區派出所尋求警方協助，警方將第一時間及時處理。

    北投分局石牌派出所警員廖奕翔（左）、劉子豪緊急至焚化爐垃圾堆翻找才找回何男的隨身皮包。（記者劉慶侯翻攝）

    北投分局石牌派出所警員廖奕翔（左）、劉子豪緊急至焚化爐垃圾堆翻找才找回何男的隨身皮包。（記者劉慶侯翻攝）

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