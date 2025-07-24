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    京華城案》彭振聲今天不作證 改9/2出庭

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（記者方賓照攝）

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證。（記者方賓照攝）

    2025/07/24 10:57

    首次上稿：10:30
    更新時間：10:57（新增今日詰問取消）

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲全日作證，彭妻於7月1日墜樓身亡，今天開庭時，彭再次淚灑法庭稱妻子以最悲慘的方式結束生命，希望媒體不要再攻擊她，也不要再有第2人發生此事；審判長數度問彭其目前情緒是否適合作證，法院絕對不會勉強，彭振聲說「既然來了，就盡量回答」。

    合議庭休庭10分鐘後，認為通知開庭程序有瑕疵，諭知今日詰問取消，改為8月28日勘驗彭去年9月3日、4日的偵訊筆錄，彭無須到庭；9月2日彭振聲作證，若1天詰問不完，9月4日續問。

    彭振聲在作證前主動表達要先向審判長報告一件事，他只是主持4場都委會會議，卻造成家破人亡，妻子選擇以最悲慘的方式結束生命，7月1日當天她坐第1班高鐵回高雄，還沒進家門就墜樓身亡。

    彭振聲說，希望大眾媒體不要再攻擊她妻子，妻子只是平凡的家庭主婦，不是公眾人物、政治人物，在外面都沒人知道她是局長太太（高雄市都發局）、副市長太太（台北市），也沒和他討論過公事，卻如此悲慘地走了，希望不要再有第2人和她太太一樣。

    審判長詢問彭，今日情緒仍顯激動，是否適合作證，法院不會勉強，若作證時因情緒而無法繼續作證，可隨時向審判長反映。

    彭回稱，當時律師轉達法官的意思，在7月17日、22日、24日這3天選1天作證，他就選擇24日，今天既然已經來了，他可以作證，就盡量回答了。

    受命法官表示，當初是透過助理向彭的律師轉達時恐有誤會，法院並未勉強彭一定要在這3天中選1天，若不適合還可以再安排其他時間，傳達過程中可能有誤，法院尊重證人的意願，在情緒許可之下作證，完全不會勉強；彭仍回稱「既然已經來了，就盡量答」。

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