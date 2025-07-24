投資土地被告詐欺 竹縣議員何建樺：絕無犯意 對判決深感遺憾

何建樺今天打破沉默表示，他曾向檢察官說明事件的來龍去脈，惜未獲採納；對於判決結果，他深感遺憾！（記者廖雪茹攝）

2025/07/24 10:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣議員何建樺與人合作投資土地被提告，法官認犯詐欺取財罪判處有期徒刑1年、緩刑3年的消息昨天曝光後，引發地方關切。何建樺今天打破沉默表示，他曾向檢察官說明事件的來龍去脈，惜未獲採納；對於判決結果，他深感遺憾！強調絕無詐欺犯意！

湖口鄉議員何建樺為首任議員，長期投入義消的他，目前也擔任新竹縣消防局義消總隊第三大隊副大隊長。地方鄉親多認為，何建樺性格大而化之、講義氣，不拘小節，默默做事，熱心公益。

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何建樺表示，整個過程有其前因後果，但他絕無詐欺之意。他確實與葉男合作投資土地，投資不成後即返還資本，並無欠款遭討一事。至於他與劉男的合作投資，兩人對其中一筆土地的資金意見分歧，雙方無法達成共識，劉男轉而提告，他深感無奈！

何建樺說，自擔任議員以來，盡心盡力為民喉舌。只要接獲民眾陳情，他都會設法解決困難或是協助尋覓資源。議員期間，用心監督縣府，在議會提出多項建議案，關心地方大小事，從交通安全、幼兒照顧、學校教育、藝文活動、環境衛生、青年就業到老人照顧等，特別是為偏鄉弱勢家庭及受害人發聲，相信鄉親都看在眼裡。

判決書指出，何建樺與葉姓男子合作投資農地，取得葉男2400萬元現金後卻未投資而遭催討，何被催急了，轉向劉姓男子謊稱合購土地和農舍，再取得劉男1500萬元，劉事後發覺被騙，憤而提告何建樺詐欺，經檢察官提起公訴，新竹地方法院裁定進行認罪協商程序，認何建樺犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。何建樺犯罪所得1500萬元均已返還劉男。

新竹縣議會表示，此案判決緩刑免關，依法並不影響行使議員職權。

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