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    「都是你的車喔」男子假搭訕真性侵未遂 判刑4年2月

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/07/24 10:46

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕有竊盜素行的46歲洪姓男子今年3月縮短刑期出獄後，某日下午1點許，在嘉義縣朴子市鬧區停車場，見一名女子穿短裙在駕駛座旁整理物品，假意搭訕女子「你在看我喔，我很帥喔」、「都是你的車喔」，分散女子注意力，隨即突將女子推入車內後座，用下體頂女子臀部、舌頭舔耳等猥褻，女子奮力抵抗、咬洪男手指從車內掙脫，向路人求救並報警。檢方依強制猥褻罪嫌起訴，嘉義地方法院審結，認洪男犯強制性交未遂罪，判刑4年2月，可上訴。

    法庭審理時，洪男瞎扯自己剛吸完強力膠，因在車外看到女子整理東西靠太近，後退且屁股快觸碰到他的下體，才從她腰部往前推，將她推入車內，並要女子聽他解釋，才伸手摀住嘴巴；沒有親吻女子，是講話時口水噴到，更沒有壓女子或摸胸部、掀裙子等犯行，且他下體也沒有生理反應，是女子誤會，還辯稱警詢時坦承犯行，是受警員利誘所供述。

    法官依女子證詞、監視錄影器與行車紀錄器畫面等跡證，認為洪男將女子衣服扯開、舌頭舔耳、下體頂臀部、將女子的裙子上掀至腰部，以及摀嘴巴、用力欲將女子推入車內等行為，雖女子趁隙鑽出車外、逃跑，被告則旋即逃離現場，致未能得逞，達強制性交未遂程度，不應論以強制猥褻罪，依強制性交未遂罪，判刑4年2月。

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