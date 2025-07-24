值班警嗆聲還怒打嫌疑人 二審法官改判拘20日不得易科罰金

二審法官依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，改判處駱員拘役20日，但仍不得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/07/24 10:33

〔記者吳昇儒、張文川／台北報導〕台北市警察局一名駱姓警員前年7月16日在派出所值班時，與洪姓犯嫌發生口角衝突。洪嫌不滿被嗆聲，竟衝進值班台內挑釁駱員，反遭抓頸壓到樓梯間。所幸同仁及時將兩人分開，但洪嫌仍受有多處挫傷。台北地院一審時，依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，判處駱員拘役40日，事後雙方和解二審改判20日，仍不得易科罰金。

檢警調查，任職於中山分局民權一派出所的駱員，案發當時在派出所內值班，於洪嫌隨著同事返所調查時，雙方發生口角衝突。駱員見洪嫌要去做筆錄，以台語「啊不然你是想要怎麼樣，大家來輸贏看看啊」、「試看看啊」、「看三小」及「我脫衣服等你」等語反唇相譏，並要求對方進入值班台內。

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洪嫌也不甘示弱，真的走到值班台旁，就被駱員抓住頸部並用力推壓其至樓梯間處進行壓制，其他警員見狀，向前阻止將2人分開。洪嫌則受有頭部、下巴挫傷與左手第5指、右肘、左頸擦挫傷等傷害，對駱員提出告訴。

一審法官認為，駱員身為警職人員，理應謹守法律規範，對於情緒不穩民眾縱有言語態度不佳，仍應依規定執行勤務非以挑釁言詞舉動激怒後再加以壓制，失去執法人員所應具備執法專業、客觀、公正性，影響人民對於執法人員信賴。

法官認為，駱員觸犯公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，判處拘役40日。

事後，駱員賠償洪姓被害人後，雙方達成和解，並提出上訴，希望能獲得易科罰金。

二審法官則認為，駱員已獲對方諒解，改判處拘役20日，但因其身分為警務人員，犯下傷害罪後須加重其刑，其法定最高本刑應為有期徒刑7年6月，依刑法第41條第1項前段規定，最高本刑需於5年以下，方得易科罰金，但駱員不符規定，故仍判不得易科罰金。

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