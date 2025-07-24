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    酒駕釀禍！LEXUS衝撞左轉車肇逃 男駕駛醉到無法筆錄

    肇事LEXUS休旅車車頭凹陷變形。（民眾提供）

    肇事LEXUS休旅車車頭凹陷變形。（民眾提供）

    2025/07/24 10:17

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市國華路與中華路口，今（24）日清晨5點半許，發生一輛LEXUS休旅車追撞左轉專用車道等候左轉的TOYOTA休旅車後肇事逃逸車禍，TOYOTA休旅車上一男一女送醫檢查無大礙，但飽受驚嚇。警方追查肇事LEXUS休旅車駕駛黃姓男子到案，發現他醉得一蹋糊塗，酒測值1.29mg/L，尚無法做筆錄。

    警方調查，TOYOTA休旅車上一男一女開車出門晨運，於國華路東行內側左轉專用車道等候左轉時，LEXUS休旅車高速從後方逼近，雖有緊急剎車，但仍迎頭撞上TOYOTA休旅車車尾，接著偏移到外側車道，但未停下逕自沿國華路東行離去。

    TOYOTA休旅車車尾被撞得凹陷、後保險桿脫落，車內駕駛55歲邱姓女子、乘客57歲林姓男子飽受驚嚇，撥打110求助，2人經送醫檢查無大礙。警方獲報到場處理，並依LEXUS休旅車逃逸方向追查，將LEXUS休旅車攔下，發現駕駛黃男渾身酒氣，醉得一蹋糊塗，答非所問，測得他酒測值1.29mg/L，尚無法做筆錄。全案依公共危險罪嫌偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    LEXUS休旅車追撞左轉專用車道上等候左轉的TOYOTA休旅車。（記者彭健禮翻攝）

    LEXUS休旅車追撞左轉專用車道上等候左轉的TOYOTA休旅車。（記者彭健禮翻攝）

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