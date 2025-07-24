高雄女「大戰」3男藝人9回合 提告性侵、求償180萬均吞敗

女子控告藝人涉嫌性侵，並求償上百萬元精神撫慰金，均被院檢駁回。（情境照）

2025/07/24 10:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市A女與台籍、外籍3名演員在旅社飲酒大玩4P，接連發生9次嘿咻行為，醒來控告對方涉嫌性侵不成立後，另求償180萬元，也被高等法院高雄分院判決敗訴。

據了解，2021年5月間，A女透過交友軟體認識台籍藝人甲男後，相約到小琉球旅遊，甲男另邀外籍藝人乙男和丙男一同前往，3人並在23日凌晨投宿高雄旅社。

當晚，A女和甲男等人邊喝酒，邊玩「真心話大冒險」遊戲，席間她不勝酒力，甲男等人被控趁她意識不清之際，接連性侵9次，A女醒來後向警方提告，經高雄地檢署處分不起訴確定。

不過，A女另提起民事賠償，要求甲男等3人，連帶賠償180萬元精神撫慰金。

甲男等人坦承確有性行為，但辯稱是A女買酒回旅社玩遊戲，並表示不介意他們裸體，更主動與被告性交，而她離開旅館時神色正常，未向櫃檯人員求助，與一般被害人遭性侵後的反應迥異。

又說，A女知悉被告為常上節目的明星，在交友軟體與甲男配對後，即不斷邀約見面，後來更主動提出要至3人睡覺飯店喝酒，甚至要求甲男無套性交2次。

高雄地院調查，案發後A女到分局報案時，神情冷靜，沒有其他異常反應，她在警詢並自稱，覺得嘿咻時沒有達到強暴、脅迫的程度，過程中他們壓頭、抓手的行為，只是性行為中興奮舉動，其中2人都有讓她在上面等情事，因此判決甲男等人勝訴。

A女不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決她敗訴，仍可上訴最高法院。

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