日本人挾1800萬元大麻來台闖關 供出上游獲減刑

日本男子挾藏市價1800萬元大麻來台，被海關人員查獲。（資料照）

2025/07/24 09:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日本籍男子HATA SHINOBU（畑仁）從泰國運輸近12公斤的大麻來台，準備送到台南某飯店交易，入關時被海關人員查覺有異，打開行李箱檢查時搜出市值1800萬元的大麻，H男為了減刑，供出上游毒品來源，被法官依運毒罪判刑5年4月。

判決指出，今年2月，H男在日本與身分不詳、自稱「MIYAUCHI（宮內）」的日籍男子透過通訊軟體取得連絡，M男以招待到泰國、台灣旅遊為由，提供機票並代訂飯店，讓H男去泰國接貨幫忙送到台灣，H男同意後，2月11日自日本關西機場搭機前往泰國曼谷市，入住「宮內」安排的飯店後，當天傍晚，在飯店向不明人士拿到1只行李箱。

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隔天中午，H男從泰國曼谷市搭機來台，當天下午4點18分許抵達高雄國際機場後，準備將行李箱送到台南某飯店，但H男入關時，被海關人員查覺有異，經打開行李箱查驗，發現內藏25包大麻（重11951.57公克、市值約1800萬元）。

由於運輸二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，H男為了減刑，不但坦承犯行，還交出手機供出自己的毒品來源，被法官依法酌減刑度，判他徒刑5年4月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

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