為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    日本人挾1800萬元大麻來台闖關 供出上游獲減刑

    日本男子挾藏市價1800萬元大麻來台，被海關人員查獲。（資料照）

    日本男子挾藏市價1800萬元大麻來台，被海關人員查獲。（資料照）

    2025/07/24 09:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕日本籍男子HATA SHINOBU（畑仁）從泰國運輸近12公斤的大麻來台，準備送到台南某飯店交易，入關時被海關人員查覺有異，打開行李箱檢查時搜出市值1800萬元的大麻，H男為了減刑，供出上游毒品來源，被法官依運毒罪判刑5年4月。

    判決指出，今年2月，H男在日本與身分不詳、自稱「MIYAUCHI（宮內）」的日籍男子透過通訊軟體取得連絡，M男以招待到泰國、台灣旅遊為由，提供機票並代訂飯店，讓H男去泰國接貨幫忙送到台灣，H男同意後，2月11日自日本關西機場搭機前往泰國曼谷市，入住「宮內」安排的飯店後，當天傍晚，在飯店向不明人士拿到1只行李箱。

    隔天中午，H男從泰國曼谷市搭機來台，當天下午4點18分許抵達高雄國際機場後，準備將行李箱送到台南某飯店，但H男入關時，被海關人員查覺有異，經打開行李箱查驗，發現內藏25包大麻（重11951.57公克、市值約1800萬元）。

    由於運輸二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，H男為了減刑，不但坦承犯行，還交出手機供出自己的毒品來源，被法官依法酌減刑度，判他徒刑5年4月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播