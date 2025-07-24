詐200人層層洗錢4.3億！詐團17嫌被起訴

檢警調查，該詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法，引誘超過200名被害人加入投資群組，下載假投資APP並匯款，形成前端詐欺金流。（士林地檢署提供）

2025/07/24 10:17

〔記者劉詠韻／台北報導〕假冒財經名人、投放社群廣告吸金，一場以「投資理財」為名的跨境詐騙案，背後竟藏精密洗錢機制。士林地檢署偵破該詐團，查出17人以層層人頭帳戶與虛擬貨幣轉換金流，成功漂白逾新台幣4.3億元詐欺所得，將資金兜轉至境外交易所，再回流主謀虛擬錢包。士林地檢署今依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴全數成員，並聲請沒收犯罪所得。

檢警調查，該詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法，引誘超過200名被害人加入投資群組，下載假投資APP並匯款，形成前端詐欺金流。詐團將被害人匯入的資金先匯入第一層帳戶，再透過第二、第三層人頭帳戶與虛擬貨幣錢包層層轉移，試圖掩飾資金來源，藉由購買USDT（泰達幣）將款項匯出至境外交易所FTX、Whalefin等，並反向轉回至詐團成員持有的虛擬錢包，以此方式製造金流斷點，並加以掩飾、隱匿犯罪金流的去向。

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檢警追查發現，許姓男子擔任詐欺組織幹部，負責指揮成員、分配轉帳與發放報酬；其餘16名被告中，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，有人則協助金流轉換與電匯出境，全案洗錢金額龐大，手法專業，金流斷點設計複雜。

檢察官江玟萱指揮新北市刑大偵破，17人分別被依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收相關犯罪所得或追徵其等值價額。

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