為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    德籍男偷BMW一路落跑 高雄警靠GPS半小時破窗逮人

    德男偷走名車被員警逮到後，拒不下車。（民眾提供）

    德男偷走名車被員警逮到後，拒不下車。（民眾提供）

    2025/07/24 09:32

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨（23）日發現停放在明誠一路住家騎樓、新車價近400萬元的BMW跑車不翼而飛，警方根據車主提供的GPS追蹤，不到30分鐘就在鳳山發現該車，一路追隨到大寮後上前攔截圍捕，但德籍的石姓偷車男賊（41歲）拒絕開門，當下立即破窗逮人，成功找回失竊名車。

    據了解，民眾失竊的水藍色BMW M2跑車停放在自家騎樓，但車子未上鎖且鑰匙就放在副駕駛座上，昨天中午遭德籍石男覬覦，趁林姓車主不注意時將車輛開走，車主發現車子失竊後立即報警，更令車主啼笑皆非的是，石男被逮時，竟稱是要幫車子做測試。

    三民二分局鼎金所指出，昨天中午12點40分左右接獲林男報案稱停放於明誠一路上住家門口外的跑車遭竊，經調閱監視器並輔以報案人車輛GPS資訊，於下午1點在鳳山區建國路發現遭竊車輛，員警尾隨至大寮區時，趁車輛停等紅燈時要求車主下車，並以優勢警力攔截圍捕，但石男拒絕開門，警方以警車前後包夾阻其去路後，依法採取強制措施破窗逮人。

    警方逮捕過程中，石男不斷反抗，造成參與圍捕員警手部遭玻璃割傷，所幸傷勢無礙，全案警詢後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

    員警破窗強開車門，將偷車的德籍男賊拉下車壓制。（民眾提供）

    員警破窗強開車門，將偷車的德籍男賊拉下車壓制。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播