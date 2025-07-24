德籍男偷BMW一路落跑 高雄警靠GPS半小時破窗逮人

德男偷走名車被員警逮到後，拒不下車。（民眾提供）

2025/07/24 09:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨（23）日發現停放在明誠一路住家騎樓、新車價近400萬元的BMW跑車不翼而飛，警方根據車主提供的GPS追蹤，不到30分鐘就在鳳山發現該車，一路追隨到大寮後上前攔截圍捕，但德籍的石姓偷車男賊（41歲）拒絕開門，當下立即破窗逮人，成功找回失竊名車。

據了解，民眾失竊的水藍色BMW M2跑車停放在自家騎樓，但車子未上鎖且鑰匙就放在副駕駛座上，昨天中午遭德籍石男覬覦，趁林姓車主不注意時將車輛開走，車主發現車子失竊後立即報警，更令車主啼笑皆非的是，石男被逮時，竟稱是要幫車子做測試。

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三民二分局鼎金所指出，昨天中午12點40分左右接獲林男報案稱停放於明誠一路上住家門口外的跑車遭竊，經調閱監視器並輔以報案人車輛GPS資訊，於下午1點在鳳山區建國路發現遭竊車輛，員警尾隨至大寮區時，趁車輛停等紅燈時要求車主下車，並以優勢警力攔截圍捕，但石男拒絕開門，警方以警車前後包夾阻其去路後，依法採取強制措施破窗逮人。

警方逮捕過程中，石男不斷反抗，造成參與圍捕員警手部遭玻璃割傷，所幸傷勢無礙，全案警詢後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

員警破窗強開車門，將偷車的德籍男賊拉下車壓制。（民眾提供）

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