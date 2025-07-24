女國中生控台中狼師猥褻 短褲內側留DNA成鐵證

楊師全盤否認猥褻犯行，但檢方卻在女國中生短褲內側，檢驗出楊師的DNA，法官據此判刑2年。示意圖。（資料照）

2025/07/24 09:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市經營補習班且任教的楊姓教師，曾於2015年被控「妨害性自主」，但因和解，檢察官認為證據不足而不起訴，不料，時隔約8年，國中女學生小芳於2023年指控楊男強制猥褻，楊男全盤否認犯行，但小芳短褲內側卻檢驗出楊師的DNA，台中地方法院認定楊師強制猥褻2次，依故意對少年犯強制猥褻罪判刑2年，可上訴。

判決書指出，女國中生小芳（化名）於2023年6月至10月，是楊師經營的補習班學生，楊師於同年10月3日傍晚，於補習班1樓茶水間，見小芳獨處用餐，他將手伸入小芳短褲褲管內撫摸，小芳嚇得向左閃躲且夾緊雙腳抗拒，但楊師仍強制猥褻得逞。

同年10月7日上午，楊師要求小芳在補習班1樓寫考卷，又強制猥褻小芳得逞，小芳告知母親報警，警方於小芳短褲內側，檢驗出楊師的DNA（基因、生物跡證），台中地檢署起訴楊師。

台中地院審理時，楊師否認犯行，他辯稱不曾單獨輔導小芳，也沒有要求小芳在1樓寫考卷；至於小芳短褲的DNA，是他發現1包衣物遺留在補習班，他翻找衣物查看是誰人所有，而留下DNA。

法官認為，小芳前後證述內容大致相符，她指控楊師第一次猥褻時，「我往左邊閃躲並夾緊雙腿」；第二次是「從我衣服下方，伸進內衣摸我左胸，又從後方將手伸入內褲內，摸我右邊屁股」，兩次都因其他學生出現，楊師才停止。

法官認為，小芳指述無明顯瑕疵，且於法庭作證時，有啜泣、哽咽反應，顯然身心嚴重受創，小芳也沒有誣指楊師的必要，另外，小芳短褲內側生物跡證為楊師留下，可作為楊師犯行的補強證據，依故意對少年犯強制猥褻罪2次，判處徒刑2年，可上訴。

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