7旬老翁領21萬「投資美金」 警方攔阻保住養老金

警方與行員勸阻老翁勿相信投資詐騙。（警方提供）

2025/07/24 08:42

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區1名74歲獨居老翁昨日至清水區某銀行保險櫃提出21萬現金，拿取後便急欲離開，陳姓行員見狀後機警關心其提款用途，老翁表示是友人介紹要購買美金作為投資用途，行員深怕老翁遭騙，隨即通報警方協助。在員警勸說下，將保險櫃拿取出的現金存入自身名下帳戶，打消購買美金念頭。

中市清水警分局今日指出，清水派出所警員紀慈韋、王惟萲獲報後迅速到場協處，但老翁對於提領21萬現金用途，僅表示要購買美金，但是對於至何處或交由何人購買及獲取美金資訊來源等，都無法說明。

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由於老翁身上未帶手機，警方亦無法查證，老翁也對警方的詢問顯得相當不耐煩並表示「就有這種智識，長期投資也没關係，没事了喔，要離開了」，說完後便轉頭要離開。

警方和行員為避免老翁受騙上當，仍耐心勸說，老翁原本堅持要投資，警方不斷提醒老翁切勿聽信來路不明的投資訊息，輕易將金錢交付他人，並說明此為常見的投資詐騙手法，老翁在員警的百般勸說及陪同下，最後前往另家銀行，將其自保險櫃拿取出的現金存入自身名下帳戶，打消購買美金念頭。

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